جيسوس: ما حدث من رونالدو لن يفرق منتخب البرتغال

أعرب خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن رضاه بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أن فريقه يواصل التطور من مباراة إلى أخرى.

وعن موقفه من مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال، وإمكانية عودة قائد الفريق خلال الفترة المقبلة، قال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «هذا الأمر لم يؤثر على تركيزي، وسنرى ما سيحدث بعد مباراة الدراجاو، وحتى ذلك الوقت يجب أن أظل مركزًا على المواجهة المقبلة، تمامًا كما كنت مركزًا على مباراة الدنمارك».

وأضاف: «ليس من الصعب بالنسبة لي الحفاظ على تركيزي، لكن الصعب هو ألا أفهم ما يحدث وألا أعرف كيف أوجه لاعبي فريقي. هذا هو الأمر الصعب بالنسبة لي، أما باقي الأمور فلا تشغلني».

وشدد المدير الفني للبرتغال على تماسك لاعبيه، قائلًا: «الأحداث التي تحدث لن تفرق المجموعة، هي لم تفرقنا ولن تفرقنا، والأهم بالنسبة لي هو ما يجب علينا القيام به داخل الملعب».

وتابع: «قدم منتخب البرتغال أداءً عالميًا أمام الدنمارك، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، كما أنني لم أسمع أي صافرات استهجان من جماهيرنا».

وأكد جيسوس تمسكه بمبادئه في التعامل مع جميع اللاعبين، قائلًا: «القواعد تبقى كما هي بالنسبة للجميع، وهذه كانت عقليتي طوال مسيرتي المهنية وستظل كذلك».

وعن الانتصار برباعية مقابل هدفين، أوضح: «الفوز بنتيجة 4-2 أمام الدنمارك ليس أمرًا سهلًا، فهي منتخب كبير ومن الصعب إيقافه، كما يمتلك مهارات فنية عالية وقوة كبيرة في الكرات الثابتة».

وأشاد جيسوس بالتحسن المستمر في أداء فريقه، مضيفًا: «أكثر ما أسعدني هو الفوز بالتأكيد، فهذه كانت مباراتنا الثالثة وأشعر بأن الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى».

واختتم: «نحن نتطور من خلال تحليل المباريات، وعادة ما يقدم الفريق أداءً أفضل في المباراة التالية، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي».