نصف مليون متابع يغادرون حساب منتخب البرتغال بعد أزمة رونالدو وجورجي جيسوس

تلقى الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على منصة إنستجرام خسارة كبيرة في عدد المتابعين، بالتزامن مع الأزمة التي تفجرت داخل معسكر الفريق بين القائد كريستيانو رونالدو والمدير الفني جورجي جيسوس.

وبحسب تقارير برتغالية، فقد الحساب الرسمي للمنتخب ما يقرب من 500 ألف متابع خلال فترة قصيرة، ليتراجع عدد متابعيه من أكثر من 25 مليونًا إلى نحو 24.7 مليون متابع. وأظهرت بيانات منصة Social Blade خسارة أكثر من 83 ألف متابع يوم 30 سبتمبر، ثم أكثر من 187 ألفًا في اليوم التالي، بينما أشارت تقارير أخرى إلى اقتراب إجمالي الخسارة من نصف مليون متابع.

رحيل رونالدو يشعل الأزمة

وجاءت هذه التطورات بعد مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، عقب تصريحات لجورجي جيسوس بشأن عدم الدفع به أساسيًا أمام الدنمارك.

وكان رونالدو قد ظل على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، قبل أن يؤكد جيسوس أنه لن يبدأ أيضًا أمام الدنمارك، ليتخذ قائد البرتغال قرار مغادرة المعسكر بعد حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

تفاعل جماهيري مع خسارة المتابعين

وذكرت صحيفة A Bola أن حساب المنتخب البرتغالي كان يضم نحو 24.942 مليون متابع مساء الأربعاء، قبل أن يتراجع العدد إلى حوالي 24.6 مليون صباح الخميس، أي بخسارة تجاوزت 300 ألف متابع خلال أقل من 24 ساعة وفق الأرقام التي أوردتها الصحيفة.

كما تداولت وسائل إعلام برتغالية تعليقات من بعض المستخدمين الذين أعلنوا إلغاء متابعة حساب المنتخب، مع ربطهم بين دعمهم للمنتخب وشعبيتهم الكبيرة لرونالدو.

شقيقة رونالدو تعلق

ولفتت الأزمة انتباه إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، التي أعادت نشر أرقام انخفاض متابعي حساب المنتخب عبر حسابها على إنستجرام، مرفقة برسائل انتقادية دون أن توضح بشكل مباشر موقفها من تفاصيل الأزمة.

وتأتي هذه التطورات قبل مواجهة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، في ظل استمرار حالة الجدل حول مستقبل العلاقة بين رونالدو والجهاز الفني للمنتخب.