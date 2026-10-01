قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: تفاصيل هامة في واقعة طائرة «فلاي دبي» بعد مشادة داخل قمرة القيادة
مصطفى بكري: مضيق هرمز ورقة ضغط.. واستمرار الحرب يهدد الاقتصاد العالمي والطاقة
أسعار البنزين والسولار الآن وأسطوانات البوتاجاز والغاز المنزلي في مصر (قائمة كاملة)
مسيرة تستهدف محطة كهرباء بالمسجد النبوي
«تنفيذًا للتكليف الرئاسي».. حصيلة بيع مزاد جمارك مطار القاهرة تتجاوز 14 مليون جنيه
أسعار الحج السياحي 2027 وضوابط التقديم وموعد القرعة
ردا على أديس أبابا.. إريتريا تعلن قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا
مات قدام صحابه.. بكاء زملاء الطفل مروان في طابور المدرسة بعد وفاته في حادث سير بالبحيرة | فيديو وصور
«لتسريع وتيرة التنفيذ».. وزير التعليم يبحث مع بنك التنمية الألماني التوسع في المدارس التكنولوجية
ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر: جهوده عظيمة في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة
«الاستثمار في الشباب محور منظومة المياه 2.0».. رسائل وزير الري من المنتدى الأورومتوسطي بروما
ترامب يفجر مفاجأة: صلة محتملة بين إيران ومحاولة إسقاط طائرة «فلاي دبي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصف مليون متابع يغادرون حساب منتخب البرتغال بعد أزمة رونالدو وجورجي جيسوس

البرتغال
البرتغال
حمزة شعيب

تلقى الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على منصة إنستجرام خسارة كبيرة في عدد المتابعين، بالتزامن مع الأزمة التي تفجرت داخل معسكر الفريق بين القائد كريستيانو رونالدو والمدير الفني جورجي جيسوس.

وبحسب تقارير برتغالية، فقد الحساب الرسمي للمنتخب ما يقرب من 500 ألف متابع خلال فترة قصيرة، ليتراجع عدد متابعيه من أكثر من 25 مليونًا إلى نحو 24.7 مليون متابع. وأظهرت بيانات منصة Social Blade خسارة أكثر من 83 ألف متابع يوم 30 سبتمبر، ثم أكثر من 187 ألفًا في اليوم التالي، بينما أشارت تقارير أخرى إلى اقتراب إجمالي الخسارة من نصف مليون متابع.

رحيل رونالدو يشعل الأزمة

وجاءت هذه التطورات بعد مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، عقب تصريحات لجورجي جيسوس بشأن عدم الدفع به أساسيًا أمام الدنمارك.

وكان رونالدو قد ظل على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، قبل أن يؤكد جيسوس أنه لن يبدأ أيضًا أمام الدنمارك، ليتخذ قائد البرتغال قرار مغادرة المعسكر بعد حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

تفاعل جماهيري مع خسارة المتابعين

وذكرت صحيفة A Bola أن حساب المنتخب البرتغالي كان يضم نحو 24.942 مليون متابع مساء الأربعاء، قبل أن يتراجع العدد إلى حوالي 24.6 مليون صباح الخميس، أي بخسارة تجاوزت 300 ألف متابع خلال أقل من 24 ساعة وفق الأرقام التي أوردتها الصحيفة.

كما تداولت وسائل إعلام برتغالية تعليقات من بعض المستخدمين الذين أعلنوا إلغاء متابعة حساب المنتخب، مع ربطهم بين دعمهم للمنتخب وشعبيتهم الكبيرة لرونالدو.

شقيقة رونالدو تعلق

ولفتت الأزمة انتباه إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، التي أعادت نشر أرقام انخفاض متابعي حساب المنتخب عبر حسابها على إنستجرام، مرفقة برسائل انتقادية دون أن توضح بشكل مباشر موقفها من تفاصيل الأزمة.

وتأتي هذه التطورات قبل مواجهة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، في ظل استمرار حالة الجدل حول مستقبل العلاقة بين رونالدو والجهاز الفني للمنتخب.

رونالدو كريستيانو رونالدو البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال

الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تكرّم نخبة من المبدعين والمفكرين

صورة تعبيرية

14.193 مليون جنيه حصيلة البيع من مزاد سيارات وبضائع الجمارك وتفتيش الركاب بمطار القاهرة

صورة أرشيفية لمطار الغردقة

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة

بالصور

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

رائحة الفم الكريهة.. أخطاء شائعة وطرق التخلص منها

رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد