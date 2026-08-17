فيلوسيتي مايكرو تطلق حاسوب الألعاب Raptor Z55i بمعالج إنتل وبطاقة RTX 5090

أطلقت شركة "فيلوسيتي مايكرو" (Velocity Micro) الأمريكية حاسوب الألعاب المكتبي الرائد "Raptor Z55i" لعام 2026، المزود بمعالجات إنتل الحديثة وبطاقة الرسوميات "RTX 5090"، حيث نال الجهاز تقييم 4.5 من 5 وجائزة "اختيار المحررين" في مراجعة تقنية شاملة نشرها موقع PCMag المتخصص.

المواصفات العتادية الفائقة وخيارات المعالجة والرسوميات

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جون لوفلر، أن النسخة المختبرة من حاسوب "Raptor Z55i" والبالغ سعرها 5999 دولاراً، تضم معالج "Intel Core Ultra 7 270K Plus" المكون من 24 نواة (8 أنوية للأداء و16 نواة للكفاءة مع 24 خيط معالجة)، مقترناً بأقوى بطاقة رسومية في الأسواق "Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition" بذاكرة فيديو سعتها 32 جيجابايت من نوع "GDDR7".

كما زُوّد الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 64 جيجابايت من طراز "DDR5" بتردد 6600 ميجاترانسفير في الثانية، وقرص تخزين صلب بسعة 2 تيرابايت من نوع "NVMe M.2 SSD" عبر منفذ "PCIe 4.0".

التصميم المكتبي ونظام التبريد المائي المتطور

أشار المصدر إلى أن الحاسوب يعتمد على كيسة مدمجة من طراز "MX6" بأبعاد تبلغ 12 × 7.6 × 17.5 بوصة، وتتميز بهيكل شبكي كامل يعزز تدفق الهواء بكفاءة عالية بدلاً من الألواح الزجاجية المعتادة في حواسيب الألعاب، مما يمنحه مظهراً هادئاً يشبه منصات العمل الاحترافية الموجهة للمصممين والمهندسين.

ويعتمد الحاسوب على نظام تبريد مائي متكامل بحجم 360 ملم (360mm AIO) لتبريد المعالج المركزي، مع توفير مساحة داخلية كافية لتركيب مشتتات ومراوح إضافية على جانب الهيكل لدعم التبريد المائي للبطاقة الرسومية.

نتائج اختبارات الأداء في الألعاب ودقة 4K وتتبع الأشعة

بيّن تقرير موقع PCMag أن الجهاز حقق أداءً استثنائياً في اختبارات الألعاب الثقيلة بدقة 4K وتفعيل تقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing) عبر ألعاب مثل "Cyberpunk 2077" و"Call of Duty: Modern Warfare 3"، حيث تفوق في اختبار "3DMark Solar Bay" ونافس منصات ألعاب أغلى منه سعراً بفارق يتجاوز 1500 دولار.

وتستند المنظومة إلى لوحة أم من نوع "Gigabyte Z890M" تدعم منفذ "USB4" بسرعة 40 جيجابت، وتقنية "Wi-Fi 7"، ومنفذ إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت.

خيارات الأسعار وقابلية الترقية والضمان الشامل

ذكرت المراجعة أن أسعار السلسلة تبدأ من 2499 دولاراً للطراز الأساسي المزود بمعالج "Core Ultra 5 250K Plus"، في حين تبدأ النسخة المعتمدة على معالجات "AMD" بسعر 2739 دولاراً.

ويتميز الحاسوب بخلوه التام من البرمجيات غير الضرورية المسبقة (No bloatware)، مع إمكانية ترقية كافة القطع الداخلية بسهولة دون إلغاء ضمان الشركة الأصلي، فضلاً عن توفير برنامج رسمي لتحديث المكونات الداخلية عبر المصنع مقابل رسوم خدمة قدرها 299 دولاراً بالإضافة إلى تكلفة العتاد والشحن.