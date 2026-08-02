مفاجأة الجيمرز.. عودة سلسلة الألعاب الشهيرة Super Robot Wars بإصدار جديد

كشفت شركة بانداي نامكو، خلال بث احتفالي بالذكرى الخامسة والثلاثين لسلسلة "Super Robot Wars"، عن نسخة معاد إتقانها من لعبة Super Robot Wars Z II، إلى جانب الإعلان عن محتوى إضافي جديد وتحديث مجاني للعبة الحالية Super Robot Wars Y.

حزمة توسعة جديدة للعبة Super Robot Wars Y في 5 أغسطس

ستحصل لعبة Super Robot Wars Y على حزمة توسعة بمناسبة الذكرى السنوية، يوم 5 أغسطس الجاري، تضيف مهام مناطق جديدة، وشخصيات قابلة للعب، وأعضاء طاقم مساعدين، من بينهم وحدة Gundam Calibarn من الموسم الثاني لمسلسل "Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury"، إلى جانب شخصية Crow Brust ووحدته Li-Brasta T من سلسلة Super Robot Wars Z.

كما ستحصل اللعبة على تحديث مجاني في 4 أغسطس، يضيف مهامًا جديدة ونمط لعب جماعي جديد يحمل اسم “BOOST”، وكانت اللعبة قد صدرت في أغسطس 2025 على منصات PlayStation 5 وNintendo Switch وPC عبر منصة Steam.

الكشف عن Super Robot Wars Z II: Ruination Remastered

أعلن كوتا توما، المنتج في بانداي نامكو، عن نسخة معاد إتقانها من لعبة Super Robot Wars Z II، تحمل الاسم الرسمي المترجم للإنجليزية "Super Robot Wars Z II: Ruination Remastered"، مؤكدًا أن فريق تطوير ألعاب السلسلة على أجهزة الكونسول بدأ العمل عليها بعد الانتهاء الكامل من لعبة Super Robot Wars Y ومحتواها الإضافي.

وأوضح توما أن هذه النسخة المعاد إتقانها ستُطرح عالميًا بترجمات بعدة لغات، من بينها الإنجليزية، دون الإعلان عن منصات أو موعد إطلاق محدد حتى الآن.

اللعبة الأصلية صدرت حصريًا في اليابان عام 2011

صدرت اللعبة الأصلية التي تحمل اسم "Dai-2-ji Super Robot Taisen Z: Hakai-hen" حصريًا في اليابان على جهاز PlayStation Portable عام 2011، وهي الجزء الثاني ضمن سلسلة Z التي ضمت خمسة أجزاء هي: Z، وZ II-1، وZ II-2، وZ III-1، وZ III-2.

ألبوم موسيقي جديد بمناسبة الذكرى السنوية في ديسمبر

أُعلن أيضًا عن إصدار ألبوم بعنوان "Super Robot Wars 35th Anniversary Theme Song Complete Album"، يضم جميع الأغاني التي قدمتها فرقة JAM Project، المساهم الموسيقي الدائم في السلسلة، على أن يصدر الألبوم في ديسمبر المقبل.