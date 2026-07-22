تابلت يغير قواعد اللعبة.. كل ما تريد معرفته عن Moto Pad 70 Groove القادم!

تعد شركة موتورولا جادة في مجال الأجهزة اللوحية فبعد إطلاق سلسلة Moto Pad 70 مباشرة، تستعد الشركة الآن لتقديم Moto Pad 70 Groove، وهو طراز يضع الصوت في صميم التجربة الصوتية الغامرة.

سيتم إطلاق الجهاز اللوحي رسميًا في 31 يوليو ومن المتوقع أن يتميز التصميم بشبكة دائرية أنيقة في الخلف تحمل شعار JBL، بالإضافة إلى حامل مدمج قابل للطي متعدد الاستخدامات ويدعم الجهاز أوضاع العرض الرأسية والأفقية والإمالة والتعليق وحتى وضع السينما. وقد شوّقت موتورولا الجهاز بلون أخضر جذاب، كما تم وضع أزرار التحكم في الصوت في مكانٍ مناسب في الخلف.

مواصفات Moto Pad 70 Groove



ما يُميّز جهاز Groove هو نظام الصوت الخاص به. تُطلق موتورولا عليه اسم أول نظام JBL في الهند بتسعة مكبرات صوت: أربعة مكبرات صوت عالية التردد، وثلاثة مكبرات صوت منخفضة التردد، ومشعّان سلبيان. وهو مدعوم بحجرة صوتية كبيرة بسعة 43 سم مكعب، ووحدات صوت جهير مُخصصة، وتقنية Dolby Atmos، ودعم الصوت عالي الدقة (بما في ذلك الصوت اللاسلكي). يُنتج النظام بأكمله طاقة تصل إلى 48 واط في نظام 7.2 قناة. إذا صحّت هذه الادعاءات، فقد يكون هذا الجهاز اللوحي من أفضل الأجهزة اللوحية صوتًا للأفلام والموسيقى والألعاب، دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية.

ميزات مواصفات Moto Pad 70 Groove

ميزات مواصفات Moto Pad 70 Groove

أما بالنسبة للشاشة، فهي كبيرة بحجم 12.1 بوصة ودقة 2.5K مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. تدعم الشاشة تقنيتي HDR10 وDolby Vision، وتصل درجة سطوعها إلى 800 شمعة/م² في وضع السطوع العالي. هذا يجعلها مثالية للبث المباشر والاستخدام اليومي. وتستمد الطاقة من بطارية ضخمة بسعة 10200 مللي أمبير، والتي تقول موتورولا إنها توفر ما يصل إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو، بالإضافة إلى شاحن بقوة 68 واط مرفق في العلبة للشحن السريع.

ينضم جهاز Groove إلى عائلة Pad 70 الأوسع، والتي تركز على الشاشات الكبيرة ذات معدل التحديث العالي والأداء الجيد كما أن التركيز الكبير على الصوت المُعدّل من JBL يجعله خيارًا قويًا لعشاق الترفيه.

يبدو أن شركة موتورولا تشق طريقها من خلال مزج التصميم العملي مع الميزات التي تهم المستخدمين في حياتهم اليومية.