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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا .. لا تشتري هاتفا جديدا في خطوتين | اعرف كيف نتخلص من بطء جهازك .. وتسريب هاتف Oppo A7 Pro Max ببطارية 10,000 مللي أمبير

.أخبار التكنولوجيا
.أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريب مواصفات Pixel 11.. هل ستصبح الهواتف الأفضل عالميًا؟

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل دقيقة حول هاتف Pixel 11 والمتوقع أن يعمل بمعالج Tensor G6 من جوجل ومن المتوقع أن يأتي مقترنًا بشريحة الأمان Titan M3 ويعد من أبرز التغييرات الانتقال من مودم Exynos من سامسونج إلى مودم M90 من MediaTek، وهي خطوةٌ يُتوقع أن تُحسّن الاتصال والكفاءة في جميع هواتف Pixel 11.

لا تشتري هاتفا جديدا.. اعرف كيف نتخلص من بطء جهازك في خطوتين

 مع تقدم عمر هاتفك سيستغرق شحنه وقتًا أطول، ولن يحتفظ بالشحنة لفترة طويلة كما كان من قبل، فيمكن أن تؤثر البطارية التالفة على أداء هاتفك مما يضع ضغط على المكونات الأخرى ويؤدي إلى تباطؤ الهاتف، أو قد لا تتمكن البطارية المتدهورة من دعم الاستخدام المكثف لوحدة المعالجة المركزية، مما قد يؤدي إلى إغلاق الهاتف بشكل عشوائي.

زلزال من أوبو.. تسريب هاتف Oppo A7 Pro Max ببطارية 10,000 مللي أمبير


تضم سلسلة هواتف A6 من أوبو أكثر من 15 هاتفًا في الأسواق العالمية، ويبدو أن الشركة قد توقفت عن إنتاج هذه السلسلة.

وكشف تسريب جديد عن وجود هاتف A7 Pro Max، الذي يبدو أنه أقوى هواتف سلسلة A7. إليكم المواصفات المسربة للجهاز.

بحسب التسريبات، سيأتي هاتف أوبو A7 برو ماكس بشاشة OLED مسطحة قياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

انتبه! جهازك المجهد يلتهم سرعة الإنترنت دون أن تشعر 

عندما يتباطأ اتصال Wi-Fi لدى الكثيرين، يكون الأمر محبطًا، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه إلى الأسباب التي قد تجعل اتصالك بالإنترنت بطيئًا، وهناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها فقد يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi هو تحميل الكمبيوتر أو الهاتف أكثر من طاقته. تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى صيانة منتظمة للحفاظ على عملها بأفضل أداء.إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة، فما عليك سوى الحصول على تطبيق يقوم بذلك.

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