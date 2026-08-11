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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعبة Aliens: Fireteam Elite تصبح غير قابلة للعب على Switch دون تعويض

Aliens: Fireteam Elite
Aliens: Fireteam Elite
احمد الشريف

أصبحت لعبة Aliens: Fireteam Elite غير قابلة للتشغيل بشكل دائم على منصة Nintendo Switch، بعد إغلاق خوادمها، مع عدم وجود خيار لاسترداد الأموال للمستخدمين الذين دفعوا 30 دولارًا لشرائها، وفقًا لما ذكرته مجلة "GamingBible" .

إيقاف الخدمة للنسخة السحابية فقط

أوضحت المجلة أن إيقاف الخدمة طال فقط نسخة Nintendo Switch من اللعبة، بينما لا تزال الإصدارات على PC و Xbox و PlayStation متاحة للشراء واللعب عبر الإنترنت . وأشارت إلى أن اللعبة أُزيلت من متجر Switch الإلكتروني في مارس الماضي، على أن تُغلق خوادمها في أغسطس، وهو ما تم بالفعل .

مشكلة النسخ السحابية ونقص التعويض

ذكر التقرير أن مشكلة عدم التعويض تنبع من كون نسخة Switch هي إصدار سحابي (cloud-only)، حيث تُبث اللعبة عبر الخوادم بدلاً من تشغيلها محليًا على الجهاز . 

ورغم أن اللعبة تحتوي على محتوى فردي وجماعي، فإن إغلاق الخوادم يمنع الوصول إلى كل المحتوى . 

وأكدت المجلة أن شروط الخدمة تنص على إمكانية إزالة الوصول في أي وقت، مما يمنع المستخدمين قانونيًا من المطالبة باسترداد الأموال.

ظاهرة الألعاب السحابية على Switch

أشارت GamingBible إلى أن الألعاب السحابية كانت اتجاهًا على Switch للعناوين الكبيرة التي لا تستطيع تشغيلها محليًا، مثل Control وResident Evil 7 وHitman 3 . لكن 

واجه هذا الخيار  انتقادات بسبب اعتماده على اتصال شبكي مستقر، وكونه يمنح الناشرين القدرة على إيقاف الوصول للعبة متى توقفوا عن دعمها، وهو ما حدث مع Aliens: Fireteam Elite .
 

سياق أوسع حول الملكية الرقمية

ذكر التقرير أن هذه الحادثة تُسلط الضوء على قضية الملكية الرقمية، حيث يخاطر اللاعبون الذين يشترون ألعابًا رقمية بفقدانها دون تعويض، خاصة في غياب نسخة مادية . 

واستشهدت أيضًا بلعبة Apex Legends التي توقفت عن العمل على Switch هذا الشهر، لكنها كانت مجانية وتعتمد على الحساب، مما يسمح بنقل المشتريات إلى Switch 2، مما يخفف من وطأة الإغلاق مقارنة بلعبة Aliens المدفوعة .

Aliens Fireteam Elite Nintendo Switch Xbox PlayStation

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