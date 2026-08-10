جيماتسو تطلق لعبة Patlabor The Case Files رسميا .. 17 سبتمبر

أعلنت شركة التطوير والنشر الناشرة للعبة المغامرات والتحقيق "باتلابور: ذا كيس فايلز" (Patlabor: The Case Files)، بداخل تقرير إخباري ونشره موقع "جيماتسو" (Gematsu) المتخصص بإنباء الألعاب اليوم 10 أغسطس 2026، عن تحديد موعد إطلاق اللعبة رسمياً في 17 سبتمبر القادم عبر منصات الأجهزة المنزلية وأجهزة الحاسوب الشخصي.

تفاصيل موعد الإطلاق والمنصات المدعومة

وبحسب ما أورده موقع "جيماتسو" في تقريره الصادر اليوم، تنطلق لعبة Patlabor: The Case Files عالمياً بتاريخ 17 سبتمبر 2026، حيث ستكون متاحة عبر منصات بلايستيشن 5 (PlayStation 5)، وإكس بوكس سيريس (Xbox Series X/S)، ونينتندو سويتش (Nintendo Switch)، بالإضافة إلى المتاجر الرقمية لأجهزة الحاسوب الشخصي (PC) عبر متجر ستيم (Steam).

وأوضح التقرير التقنيأن اللعبة تستند إلى سلسلة الأنمي والمانغا الشهيرة "باتلابور" (Patlabor)، وستوفر تجربة قصة تفاعلية جديدة كلياً تحاكي المهام التحقيقية وضبط الجرائم الإلكترونية والميكانيكية بداخل المنظومة المستقبلية.

أسلوب اللعب وآليات التحقيق الميداني

وأفادت التقرير بأن أسلوب اللعب يركز على جمع الأدلة الجنائية، واستجواب المشتبه بهم، وتحليل البيانات الميدانية عبر الواجهات التقنية المدمجة بداخل مركبات الآليين (Labors).

وذكر الموقع التقني أن اللاعبين سيتحكمون بضباط الشرطة التابعين للفرقة المخصصة، لمواجهة الحوادث والجرائم المتصاعدة بداخل المدينة وتفكيك الألغاز عبر خيارات حوارية وتكتيكية متعددة تؤثر على مجريات الأحداث وتتابعات القصة.

النسخ الخاصة المتاحة للطلب المسبق

وأشار التقرير الإخباري لموقع Gematsu إلى فتح باب الطلب المسبق للعبة بداية من اليوم عبر المتاجر الرقمية المعتمدة، مع إتاحة النسخة الرقمية القياسية إلى جانب إصدار خاص (Collector's Edition).

ويتضمن الإصدار الخاص الكتيب الرسمي للرسومات الفنية، والألبوم الصوتي المدمج، بالإضافة إلى عناصر إضافية وحزم مظهرية خاصة بالآليين بداخل اللعبة.