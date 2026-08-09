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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف نية EA بيع أستوديو BioWare وحقوق ألعاب شهيرة بعد الاستحواذ السعودي

EA
EA
احمد الشريف

كشفت تسريبات صحفية عن نية شركة Electronic Arts (EA) التخلي عن استوديو BioWare الشهير، وطرح بعض حقوق الملكية الفكرية للبيع، وذلك في إطار خطة لخفض التكاليف السنوية بمقدار 700 مليون دولار بعد إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليها، وفقًا لما ذكرته تقارير متخصصة اليوم.

صفقة استحواذ بـ55 مليار دولار تضع EA تحت ضغط مالي

أوضحت التقارير أن صفقة الاستحواذ التي قادها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، إلى جانب شركائه، قد اكتملت رسميًا بقيمة 55 مليار دولار، مما جعل EA شركة خاصة بعد أن كانت مدرجة في البورصة، وألحق بها ديونًا ضخمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار نتيجة لعملية الشراء بالرافعة المالية . 

وأشار المحللون إلى أن هذه الديون ستضغط على الشركة لتنفيذ تخفيضات كبيرة في التكاليف، قد تشمل تسريحًا واسعًا للموظفين وبيع أصول .

بيع BioWare وحقوق ملكية فكرية مطروح على الطاولة

نقل موقع "سعودي جيمر" عن المسرب والمحرر التنفيذي في Insider Gaming، مايك سترو، قوله إن شركة EA "تبحث بالتأكيد" عن طرق لبيع استوديو BioWare، مع احتمالية طرح بعض حقوق الملكية الفكرية الأخرى للبيع أيضًا . 

وأضاف سترو أن التخفيضات قد تشمل تسريحًا كبيرًا للعمال خلال الـ6 إلى 12 شهرًا القادمة، مع إغلاق أو بيع استوديوهات كاملة ، ولم يستبعد التقرير أن تكون سلسلتي Mass Effect وDragon Age، وهما من أبرز ألعاب BioWare، ضمن الأصول المطروحة للبيع .

محاولة سابقة لبيع BioWare بعد إخفاق The Veilguard

ذكرت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفكر فيها EA بالتخلي عن BioWare، حيث كانت قد حاولت بيع الاستوديو في أكتوبر الماضي، عقب الإخفاق التجاري والنقدي للعبة Dragon Age: The Veilguard . 

وفشلت تلك المحاولات آنذاك، مما دفع EA إلى الموافقة على استمرار تطوير Mass Effect 5، لكن يبدو أن الصفقة الجديدة وغيرها من التحديات المالية قد أعادت هذه الخطة إلى الواجهة .

مخاوف داخلية حول مستقبل الاستوديو

أشارت تقارير إلى وجود حالة من القلق والذعر بين موظفي BioWare، الذين يتوقعون موجات تسريح كبيرة في المستقبل القريب . 

وقد علق باتريك ويكس، الكاتب الرئيسي السابق في الاستوديو، بأن مستقبل BioWare أصبح مهددًا في ظل الإدارة الجديدة، متوقعًا أن يسعى الملاك الجدد، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، إلى تجنب أي محتوى قد يتعارض مع قيمهم، مثل موضوعات التنوع والمثليين .

EA Electronic Arts Dragon Age لعبة Dragon Age The Veilguard Insider Gaming ألعاب

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