لينوفو تولع المنافسة! تابلت الألعاب القادم Legion Y700 Infinite بوزن أخف وتصميم أنحف من أي وقت مضى!

تستعد لينوفو لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية المخصصة للألعاب بتصميم أخف وزنًا وأكثر نحافة بشكل ملحوظ. وتُبرز التفاصيل الرسمية التي نُشرت أمس التصميم المُحسّن لجهاز Legion Y700 Infinite، مما يجعله خيارًا رائدًا أكثر سهولة في الحمل، ومن المتوقع وصوله هذا الشهر.

أكدت الشركة أن الجهاز اللوحي يتميز بتصميم إطار متناظر بقياس 2.89 ملم تقريبًا من كل جانب. يزن الجهاز حوالي 298 جرامًا ويبلغ سمكه 6.5 ملم تقريبًا، مما يجعله من بين أنحف وأخف الأجهزة في فئته.

مواصفات جهاز Legion Y700 Infinite

مواصفات جهاز Legion Y700 Infinite

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن يقدم جهاز Legion Y700 Infinite اللوحي أداءً قويًا بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition، الذي تصل سرعة معالجه إلى 4.74 جيجاهرتز.

ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة LPDDR5T تدعم معدلات نقل بيانات تصل إلى 10,667 ميجا نقلة/ثانية، ووحدة تخزين UFS 4.1 Pro لمعالجة البيانات بسرعة فائقة. وتشير تفاصيل سابقة من مصادر موثوقة، بما في ذلك Digital Chat Station، إلى شاشة OLED عالية التحديث (165 هرتز) بحجم 8.4 بوصة، وكاميرا أمامية مركزية أحادية الفتحة. أما الكاميرا الخلفية، فهي بدقة 50 ميجابكسل مع تأثيرات إضاءة RGB.

ميزات جهازLegion Y700 Infinite



تُعدّ خيارات الاتصال نقطة قوة أخرى. يحتوي الجهاز اللوحي على منفذ لبطاقة SIM ويدعم شبكات الجيل الخامس، وتحديدًا نطاق N79، ما يُمكّنه من التعامل مع بيانات الهاتف المحمول بشكل مستقل دون الحاجة إلى نقطة اتصال خارجية. كما شوّقت لينوفو إلى نظام تبريد متطور مزود بغرفة بخار كبيرة، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المُصممة لتعزيز الإنتاجية وتوفير أدوات إبداعية.



من المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من حوالي 5000 يوان، مما يضعه بقوة في فئة الأجهزة اللوحية المدمجة الفاخرة . بفضل حوافه فائقة النحافة، ووزنه الخفيف، ومكوناته المتطورة التي تجمع بين الحجم الصغير، يبدو أن جهاز Legion Y700 Infinite