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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف اسم ميزة "Pixel Glow" الجديدة في هاتف Pixel 11

Pixel
Pixel
احمد الشريف

كشف تسريب جديد أن ميزة "Pixel Glow" التي تترقب جوجل تقديمها ضمن سلسلة هواتف Pixel 11، من المرجح أن تحمل اسمًا تسويقيًا رسميًا هو "HiLight"، وذلك من خلال صورة دعائية جديدة أظهرت العلامة التجارية للميزة وطبيعة عملها.

دعائية رسمية لهاتف Pixel 11 Pro Fold

نشر رولاند كواندت، الكاتب في موقع WinFuture، عبر منصة Bluesky، صورة تسويقية تبدو رسمية لهاتف Pixel 11 Pro Fold، ظهر فيها اسم "HiLight" بوضوح كامل، ما يؤكد أن اسم "Pixel Glow" الذي كان متداولًا سابقًا لن يكون الاسم النهائي للميزة.

الميزة تستبدل الفلاش التقليدي بضوء LED متغير اللون

كانت ميزة "Pixel Glow" قد ظهرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية، إذ ظهر ضوء LED الخاص بها ضمن مقاطع الترويج الرسمية التي نشرتها جوجل. وتستبدل هذه الميزة الفلاش التقليدي للكاميرا بضوء قابل لتغيير لونه فوريًا، إلا أن جوجل لم تتحدث رسميًا حتى الآن عن وظيفتها الفعلية.

وصف الميزة: إشعارات مضيئة دون الحاجة للنظر إلى الشاشة

تضمنت الصورة المسرَّبة وصفًا مترجمًا لوظيفة الميزة جاء فيه: "ابقَ على اطلاع دون النظر إلى شاشتك. عندما يكون هاتفك الذكي مقلوبًا، تضيء ميزة HiLight بشكل خفيف عند اتصال جهات الاتصال المفضلة لديك، أو عند محادثتك مع Gemini". 

ويتطابق هذا الوصف تمامًا مع ما كان قد توصل إليه الموقع في نتائجه الأولية حول الميزة خلال شهر أبريل الماضي.

فعالية إطلاق Pixel 11 على بعد أقل من أسبوع

لم يتضح بعد ما إذا كانت جوجل ستقدّم أي إمكانيات إضافية لميزة "HiLight" في هاتف Pixel 11، إلا أن الإجابة عن ذلك لن تتأخر طويلًا، إذ لا يفصل سوى أقل من أسبوع واحد عن فعالية إطلاق سلسلة Pixel 11.

Pixel Pixel 11 هواتف Pixel 11 Pixel 11 Pro Fold

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