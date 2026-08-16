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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف مواصفات حاسوب لينوفو Legion Y700 Infinite اللوحي قبل إطلاقه المرتقب

Legion Y700 Infinite
Legion Y700 Infinite
احمد الشريف

 كشفت تسريبات تقنية حديثة عن المواصفات الكاملة لجهاز الألعاب اللوحي المرتقب "Lenovo Legion Y700 Infinite"، والمقرر إطلاقه رسمياً في السوق الصينية يوم 25 أغسطس الجاري، حيث سلّطت الضوء على التحسينات الجذرية في الشاشة ودعم شبكات الجيل الخامس لأول مرة في السلسلة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع Gizmochina التقني نقلاً عن المسرب الشهير "Digital Chat Station" عبر منصة "ويبو".

شاشة OLED متطورة بمعدل تحديث 165 هرتز

أوضح التقرير أن جهاز "Legion Y700 Infinite" يضم شاشة متطورة من نوع "OLED" بقياس 8.4 بوصة بدقة عرض تبلغ 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث مرتفعاً يصل إلى 165 هرتز، مقارنة بالإصدار السابق "Legion Y700 Gen 5" الذي كان يعتمد على شاشات "LCD". كما تتميز الشاشة بحواف نحيفة متناسقة ومتساوية العرض من الجهات الأربع تبلغ سماكتها نحو 2.89 ملم، مما يمنح الجهاز واجهة أمامية مريحة للرؤية أثناء جلسات الألعاب.

معالج رائد وذاكرة فائقة السرعة للألعاب

أشار المصدر إلى تزويد الجهاز بمعالج كوالكوم الرائد "Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition"، وهو إصدار مكسور السرعة يقدم مستويات أداء عالية في تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة. ويعمل المعالج بجانب ذاكرة وصول عشوائي فائقة السرعة من طراز "LPDDR5T" بتردد يصل إلى 10667 ميجاترانسفير في الثانية (MT/s)، مصحوبة بوحدات تخزين داخلية سريعة من نوع "UFS 4.1 Pro".

دعم شبكات 5G وسعات تخزين متعددة

بيّن التقرير أن الحاسوب اللوحي الجديد سيتوفر بثلاثة خيارات من الذاكرة وسعة التخزين، تشمل: 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، بالإضافة إلى نسخة عليا بذاكرة 24 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

وتدعم جميع هذه الإصدارات شريحة اتصال خلوية مع نطاق "N79 5G"، ليصبح أول جهاز لوحي ضمن سلسلة "Legion Y700" يدعم الاتصال الخلوي المستقل بدلاً من الاقتصار على شبكات "Wi-Fi".

قدرات البطارية والشحن ونظام التصوير

أفادت التسريبات بأن الجهاز يعتمد على بطارية بسعة 7470 مللي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 واط لتقليل فترات الانتظار أثناء إعادة الشحن. 

وفيما يخص الكاميرات، زُوّد الجهاز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور السريعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية.

تصميم نحيف ومنافذ مزدوجة لتجربة ألعاب متكاملة

ذكر تقرير موقع Gizmochina أن شركة لينوفو حافظت على الهيكل المدمج للجهاز، حيث يبلغ سُمكه 6.5 ملم فقط ويزن نحو 298 جراماً. 

ويحتوي الجهاز اللوحي على محركين خطيين للاهتزاز على المحور "X" لتوفير ردود فعل لمسية دقيقة أثناء اللعب، فضلاً عن مكبرات صوت استريو مزدوجة، ومنفذي "USB-C"، ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الإطار الجانبي لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام.

Legion Y700 Infinite Digital Chat Legion Y700 Gen Wi Fi

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