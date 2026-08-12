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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم من المستقبل.. تسريب لابتوب Lenovo الشاشة الملتفة القابلة للتمدد أفقياً

لابتوب Lenovo
لابتوب Lenovo
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فيديو كاردز" (VideoCardz) التقني المتخصص اليوم 11 أغسطس 2026، عن صور ومواصفات مسربة لحاسوب محمول تفاهيمي جديد من شركة "لينوفو" (Lenovo) يحمل اسم "مشروع سوان" (Project Swan)، يتميز بشاشة قابلة للالتفاف والتمدد أفقياً بداخل سلسلة أجهزة "ثينك بوك" (ThinkBook).

تفاصيل التصميم وشاشة ThinkBook القابلة للتمدد أفقياً 

وبحسب ما أورده موقع "فيديو كاردز" في تقريره، تعتمد فكرة حاسوب Project Swan على آلية ميكانيكية دقيقة تسمح للشاشة بالاتساع من الجانبين أفقياً، مما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر دون الحاجة لتغيير الارتفاع العمودي المعتاد للجهاز.

وأوضح التقرير أن التصميم القابل للالتفاف والتمدد يهدف إلى توفير مساحة عمل واسعة تحاكي إعدادات الشاشات المزدوجة بداخل جهاز محمول واحد، حيث تلتف الطبقات الزجاجية والمرنة بداخل الهيكل الخلفي عند غلق وضع التوسعة.

المواصفات الهندسية وميكانيكية الحركة الداخلية 

وأفادت  التقرير بأن الجهاز يدمج محركات كهربائية صغيرة ومسارات توجيه مرنة لدفع السطح الزجاجي للشاشة بسلاسة وحمايته من الانثناءات أو التجاعيد البصرية بداخل نقط الالتفاف.

وذكر الموقع التقني أن شركة لينوفو زودت جهاز Project Swan بهيكل متين مصنع من ألياف الكربون والألومنيوم لضمان خفة الوزن وتحمل الصدمات، إلى جانب نظام حماية مدمج يوقف الحركة الميكانيكية فور استشعار أي عوائق خارجية.

التوقعات الزمنية للاستعراض الرسمي والتوافر التجاري 

وأشار موقع VideoCardz إلى أن هذا النموذج يندرج ضمن الأجهزة التجريبية التي تستعرض بها لينوفو قدراتها الهندسية في تطوير الشاشات المرنة، على غرار أجهزة سابقة طرحتها الشركة في المعارض التقنية العالمية.

ولم تحدد الشركة الموعد النهائي لبدء الإنتاج التجاري الموسع أو طرح الجهاز بالأسواق العالمية للمستهلكين، حيث يُنتظر استعراض النموذج الأولي المباشر بداخل المؤتمرات التقنية القادمة.

لابتوب Lenovo Lenovo لينوفو

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