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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تقدم نصيحة بسيطة وفعالة لتسريع أداء أجهزة ويندوز 11 البطيئة

مايكروسوفت
مايكروسوفت

شاركت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية نصيحة تقنية بسيطة وفعالة لمساعدة المستخدمين في التغلب على مشكلة بطء أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11)، مؤكدةً أن إلغاء تفعيل برامج بدء التشغيل التلقائي غير الضرورية يمثل حلاً محورياً لتسريع إقلاع الجهاز وتحسين استجابته العامة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Neowin التقني.

أثر برامج بدء التشغيل على استهلاك الذاكرة والمعالج

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سايان سين، أن العديد من التطبيقات والبرامج  مثل تطبيقات المراسلة وخدمات التخزين السحابي ومشغلات الألعاب وأدوات التحديث  تقوم بتعيين نفسها للعمل تلقائياً بمجرد إقلاع الحاسوب وتسجيل الدخول إلى النظام، وهو ما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للذاكرة العشوائية (RAM) وطاقة المعالج المركزي (CPU). 

وأشار المصدر إلى أن استمرار تشغيل هذه البرامج في الخلفية يتسبب في إطالة زمن الإقلاع وزيادة ثقل النظام، لا سيما في الحواسيب المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت أو ذات المواصفات المتوسطة.

خطوات تعطيل تطبيقات الإقلاع التلقائي عبر الإعدادات

أشارت مايكروسوفت إلى أن إدارة تطبيقات بدء التشغيل تعد من أكثر الخطوات العملية التي يغفل عنها قطاع واسع من المستخدمين، حيث يمكن للمستخدم إيقاف البرامج غير المهمة بسهولة عبر تطبيق الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق "الإعدادات" (Settings) في نظام ويندوز 11.

الانتقال إلى قسم "التطبيقات" (Apps) من القائمة الجانبية.

اختيار تبويب "بدء التشغيل" (Startup).

مراجعة قائمة البرامج وإيقاف تشغيل المفاتيح المجاورة للبرامج غير الضرورية لتقليل استهلاك الموارد فور إقلاع النظام.

التحكم في برامج بدء التشغيل عبر مدير المهام

بيّن تقرير موقع Neowin إمكانية الوصول إلى الميزة نفسها عبر أداة "مدير المهام" (Task Manager) بالضغط على مفاتيح الاختصار "Ctrl + Shift + Esc"، ثم التوجه إلى تبويب "تطبيقات بدء التشغيل" (Startup apps). 

وتوفر هذه النافذة مؤشراً واضحاً يوضح "تأثير بدء التشغيل" (Startup impact) لكل تطبيق، مقسماً إلى تأثير مرتفع أو متوسط أو منخفض، مما يساعد المستخدم في تحديد البرامج الأكثر استنزافاً لموارد الجهاز وتعطيلها بنقرة زر واحدة دون التأثير على عمل التطبيق عند فتحه يدوياً لاحقاً.

تحسين استجابة النظام دون الحاجة لبرمجيات خارجية

ذكر التقرير أن الاعتماد على هذه الأدوات المدمجة في نظام ويندوز 11 يغني المستخدمين تماماً عن تحميل أو تثبيت برامج خارجية مجهولة المصدر لتنظيف النظام وتسريعه، والتي قد تتسبب أحياناً في أخطاء برمجية أو استهلاك إضافي لموارد الجهاز. 

وأكدت المصادر أن تنظيف قائمة الإقلاع من البرمجيات الزائدة يسهم بشكل فوري في استعادة سرعة استجابة سطح المكتب وفتح التطبيقات وسلاسة المهام اليومية.

مايكروسوفت Microsoft Windows 11

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