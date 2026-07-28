جدار حماية ذكي .. مايكروسوفت تكشف عن أحدث أسلحتها ضد الاختراقات السيبرانية

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن طرح أداة ذكاء اصطناعي جديدة متخصصة في الأمان السيبراني، أطلقت عليها اسم "كوبايلوت فور سيكوريتي" (Copilot for Security)، بهدف مساعدة فرق الدفاع الرقمي والمؤسسات على اكتشاف الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بشكل فوري وسريع.

تفاصيل الأداة الجديدة وميزاتها التقنية

وبحسب ما أورده موقع "ذا هاكر نيوز" (The Hacker News) المتخصص في أخبار الأمن الرقمي في تقريره، تعتمد الأداة على النماذج اللغوية الضخمة المتقدمة (LLMs) لبيانات مايكروسوفت المتعلقة بالتهديدات الرقمية، مما يمنح مسؤولي حماية الشبكات قدرة أعلى على تحليل البرمجيات الخبيثة وتحديد الثغرات الأمنية خلال ثوانٍ معدودة.

وأوضح التقرير الأمنِي أن النظام الجديد يتيح لمهندسي الأمن السيبراني تقديم استفسارات باللغة الطبيعية للحصول على ملخصات فورية للحوادث الرقمية، إلى جانب تقديم إرشادات خطوة بخطوة للتعامل مع الاختراقات وتقليل أوقات الاستجابة للتهديدات المعقدة.

دور الذكاء الاصطناعي في دعم فرق الأمان الرقمي

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن مايكروسوفت صممت الأداة لتعمل بتكامل تام مع حلول الأمان المعتمدة لديها مثل "مايكروسوفت سنتينل" (Microsoft Sentinel) و"مايكروسوفت ديفيندر" (Microsoft Defender)، مما يمنح المؤسسات رؤية شاملة لكافة الأنشطة المشبوهة عبر البيئات السحابية والأجهزة الطرفية.

وذكر الموقع الإخباري أن الأداة تسهم في سد الفجوة الناتجة عن نقص الكوادر المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني، من خلال أتمتة المهام الروتينية ومساعدة المحللين المبتدئين على فهم سياق الهجمات الرقمية المعقدة بنفس كفاءة المتخصصين ذوي الخبرة المرتفعة.

خطط التوفر والتوسع بالأسواق العالمية

وأشار التقرير الإخباري لموقع The Hacker News إلى أن الشركة أتاحت الأداة للمؤسسات والشركات عبر نموذج اشتراك يعتمد على السعة الحوسبية المستخدمة، لتسهيل تبني التقنية بداخل مختلف القطاعات الاقتصاديّة والخدمية حول العالم.

ولم تحدد الشركة أي تغييرات إضافية بخصوص خطط التسعير القادمة، مشددة في بياناتها الرسمية على استمرار تحديث قواعد بيانات التهديدات لضمان التصدي الثابت لأحدث أساليب الاختراق والبرمجيات الخبيثة المبتكرة.