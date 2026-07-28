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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة .. مايكروسوفت تطور شريط البحث وقائمة ابدأ في Windows 11

Windows 11
Windows 11
احمد الشريف

رصد تقرير إخباري نشره موقع "ترو أتشيفمنتس" (TrueAchievements) التقني المتخصص في أخبار منصات الألعاب، حدوث أعطال فنية واسعة النطاق في خوادم شبكة "إكس بوكس لايف" (Xbox Live)، مما أثر بشكل مباشر على قدرة اللاعبين على تسجيل الدخول والوصول إلى خدمات اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

تفاصيل الأعطال الفنية والخدمات المتضررة 

وبحسب ما أورده موقع "TrueAchievements" في تقريره الصادر اليوم، تسببت المشكلات التقنية المفاجئة في انقطاع الاتصال بالخدمات السحابية، وتأثر آلاف المستخدمين حول العالم ممن حاولوا تشغيل الألعاب عبر الإنترنت أو مزامنة بيانات الحسابات الشخصية. 

وذكر الموقع أن الأعطال امتدت لتشمل عدم تسجيل الإنجازات (Achievements) وتأخر تحديث قوائم المتصدرين في الألعاب الداعمة للشبكة.

وأوضحت البيانات الفنية الواردة في التقرير أن منصة الدعم الفني الخاصة بشركة مايكروسوفت تلقت آلاف بلاغات الأعطال من المستخدمين عبر مختلف مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، وسط شكاوى متكررة من صعوبة الاتصال بمتاجر الألعاب الرقمية، وتوقف ميزات الدردشة الصوتية الجماعية، وعجز بعض اللاعبين عن إطلاق ألعابهم المفضلة التي تتطلب تحققاً سحابياً مستمراً للترخيص.

تحرك شركة مايكروسوفت وجهود الإصلاح السريع 

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل التقرير بأن الفرق الهندسية والتقنية التابعة لشركة "مايكروسوفت" (Microsoft) تحركت بشكل فوري للتحقيق في أسباب الانقطاع وإعادة تشغيل الخوادم المتضررة تدريجياً. 

وأكدت الشركة في تحديثات حالة الخدمات الرسمية (Xbox Status) أنها تعمل بكامل طاقاتها لمعالجة الخلل التقني واستعادة الاستقرار التشغيلي الكامل لجميع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف التقرير الإخباري أن انقطاع خدمات إكس بوكس لايف يتكرر أحياناً خلال أوقات الذروة أو بسبب تحديثات الأنظمة السحابية الخلفية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعطال تؤثر مؤقتاً على تجربة اللاعبين وتتطلب صيانة عاجلة من فرق الدعم الفني الميدانية والبرمجية لضمان عدم فقدان بيانات الحسابات أو تقدم اللاعبين داخل الألعاب.

تأثير الانقطاع على مجتمع اللاعبين وألعاب الأجهزة 

وأشار تقرير موقع TrueAchievements إلى أن توقف الخوادم أدى إلى تعطيل الألعاب الجماعية الشهيرة التي تعتمد كلياً على الاتصال الدائم بالإنترنت، مما أثار استياء واسعاً بين المشتركين الذين طالبوا بتعزيز مرونة الخوادم وتفادي تكرار هذه الانقطاعات المؤثرة على الأداء العام لمنصات إكس بوكس سيريس إكس وإس وأجهزة إكس بوكس ون.

ولم تعلن مايكروسوفت حتى الآن عن السبب الجذري المباشر وراء هذا العطل المفاجئ، واكتفت بالإشارة إلى استمرار مراقبة أداء الخوادم بانتظام حتى عودة الاستقرار التشغيلي التام لكافة الخدمات المرتبطة بشبكة إكس بوكس لايف وإتاحتها لكافة المستخدمين عالمياً.

Microsoft Xbox Live مايكروسوفت Windows 11

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