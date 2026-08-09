مايكروسوفت إيدج تنهي دعم إضافات مانع الإعلانات القديمة بدءا من هذا الشهر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خطتها لإنهاء دعم منصة إضافات Manifest V2 في متصفح إيدج، مما سيؤدي إلى تعطيل إضافات مانعة للإعلانات مثل uBlock Origin، على غرار الخطوة التي نفذتها جوجل كروم سابقًا، وفقًا لما ذكرته مجلة "ذا فيرج" في تقريرها.

بدء التعطيل التدريجي للإضافات القديمة

أوضحت المجلة أن مايكروسوفت ستبدأ هذا الشهر في تعطيل إضافات MV2 المتبقية تدريجيًا بشكل افتراضي، مع إشعار المستخدمين مسبقًا وتوجيههم إلى الإصدارات الموصى بها من MV3 حيثما كانت متوفرة.

وذكرت مايكروسوفت أن هناك 58 إضافة فقط في متجر إيدج للإضافات "ذات استخدام ذي معنى" لا تزال تعتمد على MV2، وثلاث منها فقط غير متوفرة على منصة MV3 الأحدث.

الجدول الزمني للتحديث يشمل المستهلكين والشركات

أفاد التقرير أن التغييرات ستبدأ في قنوات Canary وDev وBeta، ثم تتوسع تدريجيًا إلى القناة المستقرة (Stable) خلال الأشهر المقبلة، بهدف إكمال انتقال مستخدمي المستهلكين إلى إضافات MV3 بحلول نهاية عام 2026.

وستتأثر الأجهزة المُدارة (Managed devices) خلال مرحلة المستهلكين، على أن يتبعها إيقاف خدمة MV3 للمؤسسات في أوائل عام 2027.

خيارات بديلة لمستخدمي uBlock Origin

نصحت المجلة المستخدمين الذين يعتمدون على إضافات MV2 بالتبديل إلى مانع إعلانات آخر مثل uBlock Origin Lite، أو استخدام متصفح آخر مثل أوبرا، الذي لا يزال يدعم إضافات MV2 الحالية ويعتزم الاستمرار في ذلك "طالما كان ذلك معقولاً تقنيًا"، أو التحول إلى فايرفوكس كخيار بديل.