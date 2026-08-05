جوجل تختبر طريقة أسهل لاستخدام Gemini Spark على الهواتف

تعمل شركة جوجل على تبسيط تجربة استخدام مساعدها الذكي Gemini Spark عبر الأجهزة المحمولة، من خلال إضافة خيار جديد يتيح للمستخدمين تكليف المساعد بالمهام مباشرة دون الحاجة إلى التبديل إليه يدويا من داخل التطبيق.

ووفقا لما تم رصده في أحدث إصدار من تطبيق جوجل رقم 17.45.14، تختبر الشركة خيارا جديدا باسم تعيين مهمة "Assign Task"، ضمن قائمة أدوات الإدخال في تطبيق Gemini، ما قد يجعل الوصول إلى قدرات Spark أسرع وأكثر سهولة.

حاليا، يحتاج المستخدمون إلى فتح الشريط الجانبي في تطبيق Gemini واختيار Spark يدويا قبل بدء تكليفه بأي مهمة، أما مع الخيار الجديد، فسيكون بإمكان المستخدم تحديد "Assign Task" مباشرة من واجهة الكتابة، ليتم تحويل المحادثة تلقائيا إلى وضع Spark والبدء في تنفيذ المهام.

ومع ذلك، سيؤدي تفعيل هذا الخيار إلى نقل المحادثة بالكامل إلى Spark، ما يعني عدم إمكانية استخدام أدوات أخرى مثل إنشاء الصور أو الفيديوهات ضمن المحادثة نفسها.

وسيطلب التطبيق من المستخدم بدء محادثة جديدة عند الرغبة في العودة إلى استخدام ميزات Gemini التقليدية.

Gemini Spark

كما ستظهر تحديثات المهام التي تم تكليف Spark بها داخل قسم خاص بالمساعد داخل تطبيق Gemini، ولن تعرض ضمن قائمة المحادثات العادية في الشريط الجانبي.

ولا يتوفر خيار "Assign Task" حاليا لجميع مستخدمي تطبيق Gemini، لكنه قد يصل قريبا بعد انتهاء مرحلة الاختبار، خاصة أن الميزة تبدو جاهزة للعمل وفقا لما تم رصده.

وتواصل جوجل تطوير Gemini Spark بهدف جعله مساعدا أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، مع تسهيل الوصول إليه عبر الهواتف الذكية.

Spark يتكامل مع متصفح كروم لتنفيذ المهام عبر الإنترنت

كما أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة إلى مساعدها الذكي Spark، تتيح له التكامل مع متصفح “كروم” لتنفيذ بعض المهام عبر الإنترنت باستخدام حسابات المستخدمين المسجلة وكلمات المرور المحفوظة.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى متصفح “كروم”، أصبح بإمكان Spark استخدام بيانات الوصول المحفوظة للمساعدة في إنجاز ما تصفه جوجل بـ"المهام المملة على الويب"، مثل البحث عن خيارات الرحلات الجوية وبدء إجراءات الحجز.