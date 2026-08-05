قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال أسطوري للملك المصري.. لحظة وصول محمد صلاح وسط جنون جماهير طرابزون |صور
الكونغو الديمقراطية تدعو لدعم دولي أكبر لجهود إفريقيا في مكافحة الإرهاب
يديعوت: الجيش طالب بتوجيه ضربة قوية إلى لبنان.. وهذا سبب منعه
تريزيجيه وأونانا وراء انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. كواليس جديدة تكشف لأول مرة
قرار عاجل ضد الفتاة صاحبة ادعاء التحرش في منشأة ناصر وشقيقتها والسائق
من أول جرام 24.. أسعار السبائك الذهب الآن في مصر
أحمد موسى: محمد صلاح اختار طرابزون عن قناعة.. وتريزيجيه ساهم في إتمام الصفقة
أحمد موسى يتحدى منتقدي محمد صلاح: مفيش دكر يطلع يشتمه بعد انتقاله لطرابزون
مقتل عدة أشخاص في حادث إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولينا
نتنياهو يؤجل ضربات إسرائيلية ضد حزب الله في لبنان وسط مخاوف من غضب واشنطن
منتخب مصر للناشئين يكتسح نيجيريا في افتتاح مشواره ببطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا
بسمة وهبة عن واقعة فتاة النقل الذكي: مش دايما الراكب بيكون هو الضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تختبر طريقة أسهل لاستخدام Gemini Spark على الهواتف

Gemini Spark
Gemini Spark
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة جوجل على تبسيط تجربة استخدام مساعدها الذكي Gemini Spark عبر الأجهزة المحمولة، من خلال إضافة خيار جديد يتيح للمستخدمين تكليف المساعد بالمهام مباشرة دون الحاجة إلى التبديل إليه يدويا من داخل التطبيق.

ووفقا لما تم رصده في أحدث إصدار من تطبيق جوجل رقم 17.45.14، تختبر الشركة خيارا جديدا باسم تعيين مهمة "Assign Task"، ضمن قائمة أدوات الإدخال في تطبيق Gemini، ما قد يجعل الوصول إلى قدرات Spark أسرع وأكثر سهولة.

حاليا، يحتاج المستخدمون إلى فتح الشريط الجانبي في تطبيق Gemini واختيار Spark يدويا قبل بدء تكليفه بأي مهمة، أما مع الخيار الجديد، فسيكون بإمكان المستخدم تحديد "Assign Task" مباشرة من واجهة الكتابة، ليتم تحويل المحادثة تلقائيا إلى وضع Spark والبدء في تنفيذ المهام.

ومع ذلك، سيؤدي تفعيل هذا الخيار إلى نقل المحادثة بالكامل إلى Spark، ما يعني عدم إمكانية استخدام أدوات أخرى مثل إنشاء الصور أو الفيديوهات ضمن المحادثة نفسها. 

وسيطلب التطبيق من المستخدم بدء محادثة جديدة عند الرغبة في العودة إلى استخدام ميزات Gemini التقليدية.

Gemini Spark

كما ستظهر تحديثات المهام التي تم تكليف Spark بها داخل قسم خاص بالمساعد داخل تطبيق Gemini، ولن تعرض ضمن قائمة المحادثات العادية في الشريط الجانبي.

ولا يتوفر خيار "Assign Task" حاليا لجميع مستخدمي تطبيق Gemini، لكنه قد يصل قريبا بعد انتهاء مرحلة الاختبار، خاصة أن الميزة تبدو جاهزة للعمل وفقا لما تم رصده.

وتواصل جوجل تطوير Gemini Spark بهدف جعله مساعدا أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، مع تسهيل الوصول إليه عبر الهواتف الذكية.

Spark يتكامل مع متصفح كروم لتنفيذ المهام عبر الإنترنت 

كما أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة إلى مساعدها الذكي Spark، تتيح له التكامل مع متصفح “كروم” لتنفيذ بعض المهام عبر الإنترنت باستخدام حسابات المستخدمين المسجلة وكلمات المرور المحفوظة.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى متصفح “كروم”، أصبح بإمكان Spark استخدام بيانات الوصول المحفوظة للمساعدة في إنجاز ما تصفه جوجل بـ"المهام المملة على الويب"، مثل البحث عن خيارات الرحلات الجوية وبدء إجراءات الحجز.

Gemini Spark جوجل تطبيق جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

أسوأ موسم حصاد على الإطلاق وسط موجات حر وجفاف

مزارعو بريطانيا يواجهون أسوأ موسم حصاد على الإطلاق وسط موجات حر وجفاف غير مسبوقة

ضحايا حرائق الغابات بإقليمي "أتيكا"

اليونان: إجراءات لدعم ضحايا حرائق الغابات بإقليمي "أتيكا" و"فيوتيا"

سبيس إكس الذكاء الاصطناعي

"سبيس إكس" تضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتخطط لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء بحلول 2027

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

فيديو

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد