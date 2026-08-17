أخبار التوك شو| نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا.. وحسام عبدالغفار: الإنفاق الصحي ليس غاية.. ودول تنفق أكثر وتحصل على خدمة أقل جودة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حسام عبدالغفار: الإنفاق الصحي ليس غاية.. ودول تنفق أكثر وتحصل على خدمة أقل جودة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية وزيادة أسعار مدخلات الرعاية الطبية يمثلان تحديًا حقيقيًا أمام مختلف المنظومات الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق أفضل جودة ممكنة للخدمات من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل تكلفة المدخلات.

حادث مول أرابيلا.. هيا عمرو فوزي: الإسعاف وصل بعد 10 دقائق وتعلمت التعامل مع المصابين منذ السنة الأولى

أكدت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى منطقة الحادث بعد نحو 10 دقائق من وقوعه، مشيرة إلى أنها حرصت خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة للمصابين وطمأنتهم.

خبير نُظم صحية: جاهزون لتطبيق الروشتة الإلكترونية في مصر خلال 30 يومًا

أكد الدكتور أحمد صفوت، الخبير في النظم الصحية الرقمية، أن تطبيق منظومة «الروشتة الإلكترونية» في مصر أصبح جاهزاً للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى إمكانية بدء التطبيق على المستوى الوطني خلال 30 يوماً فقط من صدور قرار الإلزام من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية.

تفاصيل جديدة بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، تفاصيل جديدة بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، موضحًا أن الصياغة الحالية للقانون تنص على أن مدة الدراسة 6 سنوات، من بينها سنة تدريبية.

سارة عيد: مسابقة موازنة المواطن تهدف لتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار

أعلنت سارة عيد، مستشارة وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، عن إطلاق مسابقة "الأفكار الإبداعية في موازنة المواطن" المخصصة لشباب الجامعات للعام المالي الجديد، وذلك تحت شعار "من حقك تعرف.. من حقك تشارك".

نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا

أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك خلطًا كبيرًا بين المتدربين في الصحف والمواقع وبين منتحلي صفة الصحفي، موضحًا أن منتحلي الصفة هم الأشخاص الذين ينتحلون الصفة دون ممارسة المهنة أو التدريب في الصحف المعتمدة من نقابة الصحفيين.

أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. برلماني يكشف عن أعداد المتضررين والتطورات الجديدة

أكد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول انتهى من العديد من الملفات التي كانت تشغل المواطنين، لكن هناك ملفات لم يتم الانتهاء منها، والجميع ينتظر حلها.

افتتاح مركز خدمات بنها لخدمة نحو 30 ألف شركة في 3 محافظات

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه جرى اليوم افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة العامة للاستثمار، وهو من المراكز المميزة؛ لأنه ملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، وهذه من أهم المشروعات والمناطق الاستثمارية.

نائب رئيس هيئة الطرق والكباري: 36 كم كباري و8 أنفاق بالخط الأول للقطار السريع

أكد المهندس محمد حواس، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يتضمن تنفيذ 36 كيلومترًا من الكباري، و8 أنفاق، و449 بربخًا، وذلك للحفاظ على منظومة الري والصرف وتفادي مخرات السيول، بما يضمن سلامة واستدامة البنية التحتية للمشروع.

وزير الاستثمار: مراكز خدمات المستثمرين تتيح للمستثمرين بمختلف المحافظات مجموعة متكاملة من الخدمات

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما تخدم محافظة القليوبية بأكملها والمحافظات المجاورة.