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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حادث مول أرابيلا.. هيا عمرو فوزي: الإسعاف وصل بعد 10 دقائق وتعلمت التعامل مع المصابين منذ السنة الأولى

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا
هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا
محمود محسن


 

أكدت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى منطقة الحادث بعد نحو 10 دقائق من وقوعه، مشيرة إلى أنها حرصت خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة للمصابين وطمأنتهم.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنها وجدت أحد الأشخاص يطلب من أحد المصابين ترديد الشهادة، إلا أنها تدخلت لطمأنة المصاب والتخفيف من حالة الخوف التي انتابته، مؤكدة له أنها ستظل إلى جواره حتى وصول أهله.

التعامل مع المصابين 

وتابعت أن دراستها بكلية الطب ساعدتها على التعامل مع مثل هذه المواقف، مشيرة إلى أنها تدربت على كيفية التعامل مع المصابين منذ العام الأول بالكلية، وهو ما مكنها من التصرف بصورة سريعة ومنظمة خلال الحادث.

هيا عمرو فوزي حادث مول أرابيلا المصاب المصابين كلية الطب

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