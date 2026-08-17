قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تحدد موعد ومكان الكشف الطبي للطلاب الجدد
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين
لا اتفاق ولا تمديد.. مهلة الـ60 يوما بين أمريكا وإيران تنتهي وسط تعثر المفاوضات
لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027
موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها
64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة
53 % انخفاضا خلال عامين| تراجع أعداد الإسرائيليين العائدين.. وزيادة المغادرين
آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط
بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض
هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم 12 ربيع الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: حمزة يقاتل مع برشلونة.. وأتمنى يسجل أول أهداف الفريق الكتالوني في الدوري

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رباب الهواري


أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن سعادته بتألق حمزة عبد الكريم مع فريقه برشلونة الإسباني، وتسجيله هدفًا رائعًا في المباراة الودية أمام بازل السويسري، معربًا عن أمله في أن يسجل المهاجم المصري أول أهداف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.


وقال محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «من حقنا أن نتحدث عن حمزة اليوم وغدًا وبعد غدٍ. لقد تواجد في قائمة مباراة برشلونة وبازل، وشارك في الدقيقة 49، ونجح في تسجيل هدف بعد دقائق قليلة من دخوله».


وأضاف: «شاهد حمزة واستمتع بما يقدمه، وانظر إلى تحركاته. هناك لاعبون كبار يصلون إلى هذه المنطقة أمام المرمى ويهدرون الفرصة، لكن حمزة تحرك بذكاء ووضع الكرة في الشباك».


وتابع: «حمزة يقاتل ويتمسك بالفرصة بكل ما يملك. لو أن هالاند هو من سجل هذا الهدف لوصفه الجميع بالسفاح. حمزة يضع أولى خطواته في عالم الكرة العالمية، وأتمنى أن نراه أفضل من ليفاندوفسكي وهالاند وهاري كين، وأن يصل إلى أبعد مكانة ممكنة».


وأكد: «أحلم بأن أرى حمزة يشارك مع برشلونة في أولى مباريات الدوري الإسباني، وأن يسجل أول أهداف البلوجرانا في المسابقة».


وأشار إلى أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا بعد عودته من كأس العالم، قائلًا: «حمزة لم يحصل على راحة بعد المونديال، وكان حريصًا على السفر إلى برشلونة مبكرًا لبدء فترة الإعداد مع الفريق، وربنا كرمه على اجتهاده».
واختتم تصريحاته مازحًا: «لا تزعل مني يا مصطفى شوبير، لكنني أتمنى أن يسجل حمزة هدفًا في شباكك خلال مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر».

حمزه عبدالكريم برشلونة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار

الأهلي

جناح الأهلي يدخل حسابات أندية في ليبيا والمغرب | تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان| مقولة يليقها الشيطان في نَفْس السيدات غير المحجبات.. والإفتاء: يجوز للإمام إطالة الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد