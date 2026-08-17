أضا: حمزة يقاتل مع برشلونة.. وأتمنى يسجل أول أهداف الفريق الكتالوني في الدوري



أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن سعادته بتألق حمزة عبد الكريم مع فريقه برشلونة الإسباني، وتسجيله هدفًا رائعًا في المباراة الودية أمام بازل السويسري، معربًا عن أمله في أن يسجل المهاجم المصري أول أهداف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.



وقال محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «من حقنا أن نتحدث عن حمزة اليوم وغدًا وبعد غدٍ. لقد تواجد في قائمة مباراة برشلونة وبازل، وشارك في الدقيقة 49، ونجح في تسجيل هدف بعد دقائق قليلة من دخوله».



وأضاف: «شاهد حمزة واستمتع بما يقدمه، وانظر إلى تحركاته. هناك لاعبون كبار يصلون إلى هذه المنطقة أمام المرمى ويهدرون الفرصة، لكن حمزة تحرك بذكاء ووضع الكرة في الشباك».



وتابع: «حمزة يقاتل ويتمسك بالفرصة بكل ما يملك. لو أن هالاند هو من سجل هذا الهدف لوصفه الجميع بالسفاح. حمزة يضع أولى خطواته في عالم الكرة العالمية، وأتمنى أن نراه أفضل من ليفاندوفسكي وهالاند وهاري كين، وأن يصل إلى أبعد مكانة ممكنة».



وأكد: «أحلم بأن أرى حمزة يشارك مع برشلونة في أولى مباريات الدوري الإسباني، وأن يسجل أول أهداف البلوجرانا في المسابقة».



وأشار إلى أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا بعد عودته من كأس العالم، قائلًا: «حمزة لم يحصل على راحة بعد المونديال، وكان حريصًا على السفر إلى برشلونة مبكرًا لبدء فترة الإعداد مع الفريق، وربنا كرمه على اجتهاده».

واختتم تصريحاته مازحًا: «لا تزعل مني يا مصطفى شوبير، لكنني أتمنى أن يسجل حمزة هدفًا في شباكك خلال مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر».