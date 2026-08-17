أضا: محمد هاني ماركة سوبر مان.. وعموتة يعتبره الأفضل في الأهلي

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا، بالمستويات التي يقدمها محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الظهير الدولي يعد من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق في المواقف الصعبة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «محمد هاني رجل المواقف الصعبة، وهو لاعب ماركة سوبر مان، في أي أزمة هتلاقيه موجود. الأهلي لو بيلعب بايرن ميونخ ماتشيلش هم في وجود محمد هاني، لأنه من اللاعبين اللي تقدر تعتمد عليهم في المواجهات الكبيرة».

وأضاف: «حتى في أسوأ مواسم الأهلي، كان محمد هاني دائما من رجال الفريق، والناس بتنتقده لأنه مش واخد على التألق لفترة طويلة، يعني ممكن يظهر في بطولة بشكل رائع، وفي بطولة تانية يكون مستواه أقل».

تابع: «لكن في معسكر إسبانيا، محمد هاني كان أكثر لاعب لفت أنظار الحسين عموتة، والمدرب يعتبره الأفضل في صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية، وده يؤكد حجم الثقة اللي حصل عليها اللاعب من الجهاز الفني».

أوضح محمد طارق أضا أن عموتة حرص على متابعة محمد هاني خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل أن يجدد إشادته بمستواه عقب عودة اللاعب إلى صفوف الأهلي وانضمامه لمعسكر الفريق.

أشار إلى أن المدير الفني المغربي أعجب بدرجة التركيز التي يظهر بها محمد هاني خلال التدريبات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي، مؤكدا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة منذ عودته إلى الفريق.

اختتم محمد طارق أضا حديثه قائلا إن عموتة يرى محمد هاني عنصرا مهما في منظومة الأهلي، في ظل قدرته على القيام بأدواره الدفاعية، إلى جانب المساهمة في الربط بين خط الوسط وخط الدفاع، وهو الدور الذي ظهر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.