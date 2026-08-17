قبل التقديم.. شرط مهم للتسجيل في حج القرعة للموسم الجديد

أعلنت وزارة الداخلية استمرار استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن منظومة حج القرعة للموسم الجديد، مع التأكيد أن سداد رسوم التقديم يعد شرطًا أساسيًا لقيد الطلب وقبوله، سواء تم التقديم من خلال أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيًا أو هاتفيًا.

وتستمر وزارة الداخلية في تلقي طلبات التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمحل الإقامة، إلى جانب إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية، وكذلك هاتفيًا من خلال الرقم المخصص لتلقي طلبات الحجاج.

3 طرق للتقديم في حج القرعة

وتتيح وزارة الداخلية للراغبين في التقديم الاختيار بين 3 وسائل، تبدأ بالتقديم المباشر من خلال المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يمكن للراغبين في التقديم إلكترونيًا تسجيل بياناتهم عبر موقع الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

كما يمكن تقديم الطلبات هاتفيًا من خلال مركز تلقي اتصالات الحجاج على الرقم 0227983000، على أن يتم سداد الرسوم المقررة وفق وسيلة التقديم المستخدمة، إذ لا يتم اعتماد الطلب دون استكمال إجراءات السداد.

وتجرى القرعة العلنية إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للحصة المخصصة لكل محافظة، وبناءً على محل إقامة المتقدم المثبت ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب.

شروط التقديم في حج القرعة

ووضعت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط المنظمة لموسم الحج الجديد، من أبرزها أن يكون المتقدم لأداء الفريضة لم يسبق له أداء الحج طوال حياته، مع توقيع إقرار رسمي يفيد بذلك.

كما يشترط أن يختار المواطن جهة واحدة فقط للتقديم، سواء حج القرعة أو الحج السياحي أو حج الجمعيات، إذ لا يسمح بالتقديم من خلال أكثر من جهة، ويعد الطلب نهائيًا بعد غلق باب التقديم.

ويشترط أن يكون المتقدم والمرافق مصريي الجنسية وكاملي الأهلية القانونية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، بينما تختلف شروط السن بالنسبة للمرافق بحسب كونه وجوبيًا أو غير وجوبي.

ضوابط المرافق وصلة القرابة

وتتضمن قواعد حج القرعة اشتراط وجود صلة قرابة بين المتقدم والمرافق حتى الدرجة الرابعة، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صلة القرابة في حالة الفوز.

وفي حال كان المرافق من الفئات التي يشترط وجودها مع الحاج، ولم يتمكن الفائز من إثبات صلة القرابة المطلوبة، يتعين ترشيح مرافق بديل تتوافر فيه الشروط المحددة، وإلا يتم إلغاء الطلب وفقًا للضوابط المنظمة.

الفحوصات الصحية قبل السفر

وتولي وزارة الداخلية الجانب الصحي اهتمامًا خاصًا ضمن إجراءات موسم الحج، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات السعودية المختصة، إذ يتعين على المتقدم الإفصاح عن حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها.

وتشمل الفئات غير المسموح لها بالسفر وفق المحددات الصحية الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات والمخاطر الصحية، ومن بينها مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل، وبعض حالات أمراض القلب والأوعية الدموية المتقدمة، وتليف الرئة والكبد، إلى جانب بعض الأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تؤثر على الإدراك.

كما تشمل القيود بعض حالات الإعاقة الحركية الشديدة، ومرضى الزهايمر والخرف، ومرضى السرطان النشط الذين يخضعون لبعض أنواع العلاج، فضلًا عن بعض الأمراض المعدية النشطة، وحالات السمنة المرضية المفرطة، والأطفال دون 12 عامًا.

التطعيمات والإجراءات الطبية

ويلتزم الفائزون باستكمال التطعيمات والاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المختصة قبل السفر، ومن بينها التطعيم ضد الالتهاب السحائي باللقاح الرباعي، إلى جانب أي تطعيمات أو إجراءات صحية إضافية قد تقررها السلطات المصرية والسعودية وفقًا للمستجدات الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد لموسم الحج، والحد من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الحجاج نتيجة التكدس والجهد البدني وارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذير من البيانات غير الصحيحة

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة عند تسجيل البيانات، خاصة البيانات الشخصية والطبية، محذرة من أن تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات أو تقارير طبية مخالفة للحقيقة قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

كما يحق للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف عدم صحة البيانات أو عدم استيفاء شروط الحج، بما في ذلك إلغاء التأشيرة وفقًا للقواعد المنظمة، مع تحميل المخالف الآثار المترتبة على ذلك.

الالتزام بمواعيد السفر والعودة

وأكدت الوزارة أهمية التزام الفائزين ببرنامج الرحلات ومواعيد السفر والعودة المحددة لهم، وعدم التخلف عن المواعيد المدونة على تذاكر الطيران، بما يساعد على تنظيم عملية تفويج الحجاج وعودتهم وفق الخطة الموضوعة.

وتأتي إجراءات حج القرعة الجديد ضمن منظومة تستهدف تنظيم عملية اختيار الحجاج وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، إلى جانب وضع ضوابط صحية وقانونية قبل السفر، بما يضمن استعداد الحجاج لأداء المناسك في إطار من التنظيم والسلامة.

ومع استمرار باب التقديم حتى 27 أغسطس 2026، يبقى سداد رسوم التقديم واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من أهم الخطوات التي يجب على الراغبين في دخول قرعة الحج الانتباه إليها، حتى لا يتم استبعاد الطلب لعدم استيفاء أحد الشروط المقررة.