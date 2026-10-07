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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تلقي طلبات التقنين للأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر

مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تلقي طلبات التقنين للأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر
مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تلقي طلبات التقنين للأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر
أ ش أ

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار رئيس الجمهورية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

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