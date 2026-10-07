تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في لندن 4 أشهر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، بدلاً من 30 أغسطس 2026 ـ بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن ـ وذلك بناءً على طلب الجانب المُنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.