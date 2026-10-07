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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في لندن 4 أشهر

تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في لندن 4 أشهر
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في لندن 4 أشهر
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، بدلاً من 30 أغسطس 2026 ـ بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن ـ وذلك بناءً على طلب الجانب المُنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة قاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن

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