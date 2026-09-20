إعلامي: محمد صلاح يصنع المستحيل في ليلة تاريخية لطرابزون أمام جالاطا سراي

وصف الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتصار طرابزون سبور على جالاطا سراي بنتيجة 4-0، بأنه ليلة تاريخية لجماهير الفريق التركي، مشيدًا بالدور الكبير للمدير الفني الألماني توماس رايس، والتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

وأشار فارس إلى أن طرابزون عاش فترة صعبة بعد رحيل المدير الفني التركي فاتح تكّه، خاصة عقب الخسارة أمام فيرينتسفاروش المجري برباعية نظيفة في إياب ملحق الدوري الأوروبي، والخروج من البطولة بمجموع 5-0، قبل أن يتولى توماس رايس المهمة، مستفيدًا من خبراته السابقة مع بوخوم وسامسون سبور ومعرفته بالكرة التركية وضغوطها الجماهيرية.

وأكد فارس أن ليلة الفوز على جالاطا سراي، متصدر الدوري التركي، كانت استثنائية، بعدما ساهم محمد صلاح في الأهداف الأربعة بتسجيله هاتريك وصناعة هدف، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويتصدر قائمة هدافي الدوري، بجانب وصوله إلى 9 مساهمات تهديفية.

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أن تكرار فوز طرابزون برباعية نظيفة على جالاطا سراي بعد 8 سنوات جاء في ليلة استثنائية، قائلًا إن مسيرة محمد صلاح تختصرها جملة: «وُجد ليصنع المستحيل».