شيكابالا ينتقد «عموتة» ويكشف سبب أزمة الرواتب داخل الأهلي

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أخطأ في طريقة تعامله مع علي محمود، مشيرًا إلى ضرورة إدراك قيمة قميص النادي الأهلي.

شيكابالا

وقال شيكابالا خلال تصريحاته عبر قناة «إم بي سي مصر»: «الحسين عموتة أخطأ في تصرفه مع علي محمود، ويجب أن يعرف قيمة تيشيرت النادي الأهلي، والأهلي ليس في أفضل حالاته مع المدرب، وبدون إمام عاشور الفريق عادي».

وتطرق شيكابالا إلى أزمة تفاوت الرواتب داخل الأهلي، موضحًا: «من الموسم الماضي قلت إنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في النادي الأهلي بسبب فارق الرواتب الكبيرة، يعني أبقى معاك 5 أو 6 أو 7 أو حتى 10 سنين في النادي الأهلي، وتقول لي إني أحسن لاعب في مصر، ثم تتعاقد مع لاعب وتمنحه راتبًا أعلى مني؟».