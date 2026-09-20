ذهبت للحضانة ولم تعد..العثور على جثمان طفلة ذوي همم داخل ترعة بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثمان طفلة من ذوي الهمم، 5 أعوام، داخل إحدى الترع بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، بعد تغيبها منذ صباح أمس السبت، عقب خروجها من إحدى الحضانات بالقرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتغيب طفلة من ذوي الهمم بقرية أبومناع بحري، وعدم الاستدلال على مكانها، وجرى إخطار الأجهزة المعنية وتكثيف جهود البحث عنها.

وبتكثيف أعمال البحث، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الطفلة سجى وائل شحات 5 أعوام، غارقة داخل ترعة فرعية من ترعة الغلاسي بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا.

نقل الجثمان للمشرحة

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيله.







