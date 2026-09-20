تعذّر هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو .. لهذا السبب

قالت وكالة تاس عن مسئولين إنه تعذّر هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب القيود الأمنية المفروضة.

يأتي ذلك فيما قال حاكم مقاطعة موسكو بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة استهداف بالمسيرات لمبان سكنية في مناطق عدة من المقاطعة.

وقال حاكم مقاطعة موسكو أنه جرى إسقاط أكثر من 250 مسيرة خلال الهجوم المتواصل منذ ساعات الليل.

وتستمر الحرب والإغارة منذ أربعة سنوات ونصف بين أوكرانيا وروسيا حيث تطمح روسيا إلى بسط قوتها في الأراضي الأوكرانية واخذها منها، لكن أوكرانيا تجابه ذلك بالقوة العسكرية عبر دعم أوروبي ضخم هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ليقوم بدعمها أمام العملاق الروسي والوقوف ضده.