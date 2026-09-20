عقوبات مشددة.. تحذير عاجل للطلاب المخالفين لقرار حظر حيازة الموبايل في المدارس

أعلنت الإدارات التعليمية عن الحظر القطعي والنهائي لإصطحاب الهواتف المحمولة (الموبايل) بجميع أنواعها داخل المدارس .

ومن جانبها ، قالت إدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية ، في بيان تحذيري لها ، أنه بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المشددة ولضمان انضباط العملية التعليمية ، لن يتم التهاون مطلقا مع أي طالب يخالف قرار حظر حيازة الموبايل في المدارس ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات التالية فوراً على المخالفين:

المصادرة الفورية: سيتم ضبط الموبايل و مصادرته من الطالب في الحال دون أي استثناءات.

لن يتم تسليم الموبايل من داخل المدرسة نهائيًا، بل سيتم تحويله إلى أمن الإدارة التعليمية، وعلى ولي الأمر التوجه بنفسه هناك لإستلامه وفق إجراءات معقدة.

سيتعرض الطالب المخالف لعقوبات إدارية وسلوكية مشددة طبقا لقرار لجنة الحماية المدرسية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤.

وناشدت الإدارات التعليمية أولياء الأمور المناشدة التالية : نرجو منكم متابعة أبنائكم بدقة قبل الخروج من المنزل وتفتيش حقائبهم ، فالمدرسة لن تكون مسؤولة عن ضياع أو تلف أي هاتف يتم ضبطه، وتحمل المسؤولية كاملة يقع على عاتق الطالب وولي أمره ، فالقرار نافذ ولا مجال فيه للوساطة أو الأعذار.

على جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.