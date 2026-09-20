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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس وأتربة بأقصى الجنوب والوادي الجديد

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون معتدل إلى مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلًا.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبشأن الظواهر الجوية يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالي غربي إلى شمالي شرقي.. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالي غربي.. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 33 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 30 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 22

العريش 31 21

رفح 30 21

رأس سدر 33 23

نخل 30 17

كاترين 29 15

الطور 33 25

طابا 31 22

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 29 22

السلوم 30 21

سيوة 31 19

رأس غارب 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 28

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 27

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 40 26

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