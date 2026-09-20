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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم جوي غير مسبوق على موسكو.. إسقاط 1600 مسيرة أوكرانية وسقوط قتلى وجرحى

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تعرضت العاصمة الروسية موسكو ومقاطعتها لهجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات الماضية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية والمنشآت المدنية ومصفاة للوقود.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أكثر من 250 مسيرة خلال الهجوم المتواصل منذ ساعات الليل، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المسيرات التي تم إسقاطها منذ أمس، والتي كانت متجهة نحو موسكو وعلى امتداد خطوط المواجهة، بلغ نحو 1600 مسيرة، بينها نحو 450 مسيرة على مسافات قريبة من العاصمة.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف أن الدفاعات الجوية أسقطت 249 مسيرة خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين، هما رجل مسن في مدينة أوريخوفو-زوييفو وامرأة في مدينة سوفينو، فضلًا عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان.

وأوضح فوروبيوف أن إحدى المنشآت التابعة لمصفاة نفط في المقاطعة تعرضت لأضرار جراء الهجوم، دون تسجيل إصابات وفق التقارير الأولية.

كما اندلع حريق في سطح مبنى سكني مكون من 21 طابقًا بمدينة رامينسكوي بعد سقوط مسيرة، ما أدى إلى إجلاء نحو 400 شخص، بالإضافة إلى تضرر نحو 20 سيارة.

وامتدت الأضرار إلى مجمع مستودعات في مدينة سوفينو، حيث اندلع حريق عقب الهجوم، ودفعت السلطات بـ8 فرق إطفاء للمشاركة في عمليات السيطرة على النيران.

وأفادت السلطات الروسية أيضًا بتضرر عدد من المنازل الخاصة في مدن رامينسكوي وكولومنا ويغورييفسك، إلى جانب أضرار لحقت بمبانٍ سكنية في لينينسكوي وليتكارينو وإسترا، فضلًا عن تضرر منشآت مدنية في بلدية فوسكريسينسك.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا بمحاولة عرقلة انتخابات مجلس الدوما من خلال الهجمات بالطائرات المسيرة، كما اتهمت حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالوقوف وراء هذه المحاولات، وهي اتهامات لم يقدم النص تفاصيل مستقلة لإثباتها.

وتزامن الهجوم مع استمرار التصويت في الانتخابات الروسية، التي انطلقت الجمعة الماضية لاختيار نواب مجلس الدوما في دورته التاسعة، إلى جانب عدد من الانتخابات المتزامنة، على أن يستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام وينتهي اليوم الأحد 20 سبتمبر.

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