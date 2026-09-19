الرئيس الأوكراني يوافق على تنفيذ عمليات بعيدة المدى ضد روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موافقته على تنفيذ عمليات جديدة بعيدة المدى رداً على الضربات الروسية، وقال إن بلاده تستعد لتوسيع قدراتها في هذا المجال.

وذكر زيلينسكي في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” أن الأولوية القصوى تتمثل في توسيع نطاق تطبيق الممارسات الناجحة المستخدمة بالفعل في الألوية القتالية ومن قِبَل خدمات دعم الألوية الفعالة- على أوسع نطاق ممكن.

وأضاف أنه بحث مع القادة العسكريين مراجعة الإطار التنظيمي وآليات تجنيد المتطوعين الأجانب للخدمة في قوات الدفاع الأوكرانية، وأعرب عن امتنانه "لجميع المتطوعين الأجانب الذين قدموا بالفعل مساهمات كبيرة في الدفاع عن أوكرانيا واستقلالها وحق شعبها في العيش كما ينبغي للبشر في دولة ذات سيادة".

وقال زيلينسكي: "لدينا بالفعل العديد من الحلول التي أثبتت فعاليتها في العمليات الميدانية من خلال إسقاطها بنجاح لصواريخ "شاهد". ونحن نعمل على ضمان نشرها المنهجي، وفعاليتها المستمرة في إسقاط هذه الأهداف، وإنتاجها بكميات كبيرة حسب الحاجة".



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة قانونا يفتح الباب أمام عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، بعد أن أقره الكونجرس إثر تأخير استمر أكثر من عام.

ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب مسؤولين كبار بينهم الرئيس فلاديمير بوتين. كما يشمل "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه موسكو في نقل النفط والالتفاف على العقوبات الغربية.