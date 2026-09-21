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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4.5 مليار دولار.. خبيرة مصرفية تكشف أسباب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

برنامج الاقتصاد 24
برنامج الاقتصاد 24
محمود زيدان

كشفت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والخبيرة المصرفية، أسباب الارتفاع الكبير والملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على قناة «الأولى»، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 4.5 مليارات دولار بزيادة تقارب 20% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي الذي سجل 3.8 مليارات دولار، مؤكدة أن هذا يعكس استمرار الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب استفادة المصريين في الخارج بآليات التكرار.

وأضحت الدكتورة شيماء وجيه أن هذا النمو الملحوظ يعكس اعتماد المغتربين المتزايد على المصارف والقنوات الرسمية، والاستفادة من السهولة والانتظام اللذين تتيحهما آليات التكرار في إجراء التحويلات المالية، بما يعزز التدفقات النقدية ويخدم الاقتصاد القومي.

برنامج الاقتصاد 24 أخبار توك شو الاقتصاد 45 مليار دولار المصريون في الخارج

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