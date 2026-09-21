خطة عاجلة لتطهير الطريق الدائري بالجيزة ومواجهة الفرز العشوائي للمخلفات

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن المناطق الواقعة أسفل الطريق الدائري لا تضم أي مواقع رسمية مخصصة لتجميع القمامة، مشيرًا إلى أن المخلفات المتراكمة في بعض هذه المواقع ناتجة عن أنشطة فرز عشوائية وغير قانونية.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن بعض جامعي المخلفات يقومون بنقل القمامة من مناطق مختلفة إلى تلك المساحات بهدف فرزها، وهو ما يؤدي إلى ظهور تجمعات للقمامة وتشويه المظهر العام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع هذه الظاهرة وإزالة بؤر الفرز المخالفة.

وتابع المتحدث الرسمي، أنه سيتم تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري تستهدف رفع كفاءة وتطوير 74 نفقًا على امتداد الطريق الدائري داخل نطاق محافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه تتضمن الخطة تحسين مستوى الإنارة، ورفع كفاءة أعمال الرصف، إلى جانب تطوير الطرق والمحاور السطحية المحيطة بالطريق الدائري، فضلًا عن توفير مواقع بديلة ومخصصة للتعامل مع المخلفات داخل الأحياء، بما يسهم في الحد من إلقائها على الطريق أو بجواره.

وأكد أن أعمال التطوير والتنظيف تتم بمشاركة شركات النظافة التابعة لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية أعلى الطريق الدائري وأسفله.

تحقيق تغيير ملموس خلال الفترة المقبلة

وأضاف أن المحافظة تستهدف تحقيق تغيير ملموس خلال الفترة المقبلة، متعهدًا بأن يشهد الطريق الدائري، بما يشمله من أنفاق ومسارات علوية وسطحية، تحسنًا كبيرًا في مستوى النظافة والانضباط خلال شهرين.