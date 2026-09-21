خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك.. جهّز آيفونك للبيع بأمان

لحماية بياناتك الشخصية مثل الصور ومجموعة أرقام الهواتف من الاستغلال، وضمان إعداد هاتفك الآيفون ليكون جاهزاً تماماً وآمناً للمستخدم الجديد، يتعين عليك القيام بعدة خطوات أساسية قبل إتمام عملية البيع.

تعطيل ميزة التتبع (Find My iPhone)

تُعد هذه الخطوة الأهم على الإطلاق؛ فإذا لم تقم بإيقافها، فلن يتمكن المشتري الجديد من تفعيل الهاتف أو استخدامه بسبب ميزة "قفل التنشيط" (Activation Lock) الأمنية. لتعطيلها اتبع ما يلي:

افتح تطبيق الإعدادات (Settings). اضغط على اسمك (Apple ID) في أعلى القائمة. اختر تحديد الموقع (Find My). اضغط على العثور على الـ iPhone (Find My iPhone)، ثم قم بإيقاف تشغيلها عبر إدخال كلمة مرور حساب

خطوات إضافية هامة لتجهيز هاتفك بأمان:

لضمان محو كافة بياناتك بشكل لا يتيح استرجاعها، يُنصح بالقيام بالخطوات التالية

النسخ الاحتياطي: قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك عبر iCloud أو الكمبيوتر لضمان عدم فقدان ملفاتك.

إلغاء اقتران الأجهزة: فك ارتباط ساعة Apple Watch بالهاتف إذا كنت تملك واحدة.

تسجيل الخروج من الحساب: اذهب إلى الإعدادات ثم Apple ID وانزل للأسفل واضغط على تسجيل الخروج (Sign Out) ليفصل الهاتف تماماً عن السحابة.

مسح جميع المحتويات: من الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين الـ iPhone > اختر مسح جميع المحتويات والإعدادات.

نقاط سريعة تذكرها أثناء تطبيق الخطوات: