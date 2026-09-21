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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك.. جهّز آيفونك للبيع بأمان

خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك.. جهّز آيفونك للبيع بأمان
خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك.. جهّز آيفونك للبيع بأمان
لمياء الياسين

لحماية بياناتك الشخصية مثل الصور ومجموعة أرقام الهواتف من الاستغلال، وضمان إعداد هاتفك الآيفون ليكون جاهزاً تماماً وآمناً للمستخدم الجديد، يتعين عليك القيام بعدة خطوات أساسية قبل إتمام عملية البيع. 

 تعطيل ميزة التتبع (Find My iPhone)

تُعد هذه الخطوة الأهم على الإطلاق؛ فإذا لم تقم بإيقافها، فلن يتمكن المشتري الجديد من تفعيل الهاتف أو استخدامه بسبب ميزة "قفل التنشيط" (Activation Lock) الأمنية. لتعطيلها اتبع ما يلي: 

  1. افتح تطبيق الإعدادات (Settings).
  2. اضغط على اسمك (Apple ID) في أعلى القائمة.
  3. اختر تحديد الموقع (Find My).
  4. اضغط على العثور على الـ iPhone (Find My iPhone)، ثم قم بإيقاف تشغيلها عبر إدخال كلمة مرور حساب

 خطوات إضافية هامة لتجهيز هاتفك بأمان:

لضمان محو كافة بياناتك بشكل لا يتيح استرجاعها، يُنصح بالقيام بالخطوات التالية 

  • النسخ الاحتياطي: قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك عبر iCloud أو الكمبيوتر لضمان عدم فقدان ملفاتك.
  • إلغاء اقتران الأجهزة: فك ارتباط ساعة Apple Watch بالهاتف إذا كنت تملك واحدة.
  • تسجيل الخروج من الحساب: اذهب إلى الإعدادات ثم Apple ID وانزل للأسفل واضغط على تسجيل الخروج (Sign Out) ليفصل الهاتف تماماً عن السحابة.
  • مسح جميع المحتويات: من الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين الـ iPhone > اختر مسح جميع المحتويات والإعدادات.

نقاط سريعة تذكرها أثناء تطبيق الخطوات:

  1. الواجهة الرسمية للمسح: عند اختيار "مسح جميع المحتويات والإعدادات"، ستظهر لك شاشة تأكيدية من Apple توضح أن العملية ستقوم بتسجيل الخروج من حسابك (Apple ID) وحذف كافة البيانات الشخصية.
  2. التسلسل الصحيح: تأكد من اتباع المسار التالي داخل الهاتف: الإعدادات (Settings) > عام (General) > نقل أو إعادة تعيين الـ iPhone.
  3. الحماية القصوى: لا تقم بمسح البيانات يدوياً (مثل حذف الأسماء أو الصور فرداً فرداً) أثناء تسجيل دخولك في iCloud، لأن ذلك سيحذفها من سحابتك أيضاً؛ بل اعتمد كلياً على خيار المسح الشامل بعد تسجيل الخروج.
أرقام الهواتف إعداد هاتفك الآيفون هاتفك الآيفون تطبيق الإعدادات تحديد الموقع Find My ساعة Apple Watch تسجيل الخروج

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