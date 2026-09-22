أخبار التكنولوجيا| Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة.. 5 نصائح ذهبية قبل ما تشتري لاب توب مستعمل للدراسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ببطارية ضخمة.. Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة

تستعد شركة Honor لتوسيع سلسلة هواتفها متوسطة المدى بطراز جديد يضع عمر البطارية الطويل والمتانة في المقدمة.

من المقرر إطلاق هاتف Honor X9e Pro يوم 24 سبتمبر، وفقًا للموقع الرسمي لشركة Honor Malaysia. وقد شوّقت الشركة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكُشفت بعض التفاصيل الرئيسية بالفعل. سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الذهبي الفاتح، والأسود الداكن، والبني المحمر، والبنفسجي.

ميزانيتك محدودة؟.. 5 نصائح ذهبية قبل ما تشتري لاب توب مستعمل للدراسة

مع بداية العام الدراسي، يواجه الكثير من الطلاب حيرة شديدة في اختيار اللاب توب المثالي.

فقد أصبح شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب، مرهق ماليا وذلك بالنسبة لفئة كبيرة ، خاصة الطبقة الوسطى وشريحة من الطلبة، التي تحتاج إلى حاسوب محمول لإتمام مهامها اليومية.

فسواء في العمل أو الدراسة، يلجأ البعض لشراء كمبيوتر مستعمل وهي تجربة قد تكون محفوفة بالمخاطر ولها نتائج غير مضمونة فإذا كان الجهاز به عيب خطير، يصعب إصلاحه أو مكلف ماديا إليك أهم النصائح قبل الإقدام على خطوة شراء لاب توب مستعمل.

خلفية مضيئة للمكالمات والإشعارات.. OnePlus تُبهر الجميع بتصميم هاتفها الجديد

تم الكشف رسميًا عن هاتف OnePlus 16 الأسبوع الماضي بعد أشهر من التسريبات والشائعات. وكما كان متوقعًا، بدأت OnePlus بمشاركة المزيد من التفاصيل حول هاتفها الرائد، حيث كشفت الآن عن التصميم الكامل وخيارات الألوان.

سيُطرح OnePlus 16 بثلاثة ألوان، يتميز أحدها بلوحة خلفية مضيئة للمكالمات والإشعارات وغيرها. من المقرر إطلاق هاتف OnePlus الرائد لعام 2026 في الصين هذا الشهر، ومن المتوقع الإعلان عن تاريخ الإطلاق قريبًا.

هل تفرغ بطاريتك بسرعة؟.. خطأ شائع نرتكبه جميعاً يدمر الهواتف

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على نظام "دورات الشحن"، حيث تُحسب الدورة الكاملة عند استهلاك وإعادة شحن ما يعادل 100% من سعة البطارية.

ووفقاً لموقع ZDNet المتخصص، فإن تراجع قدرة البطارية يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام للهاتف؛ فمع تقدم عمرها الافتراضي وزيادة عدد دورات الشحن، تقل كفاءتها في الاحتفاظ بالطاقة.هذا التدهور قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة، مثل انخفاض الجهد الكهربائي واضطرار الهاتف للإغلاق التلقائي دون سابق إنذار، حتى وإن كان المؤشر يُظهر وجود نسبة شحن متبقية.