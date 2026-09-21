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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تفكيكه بالكامل.. iFixit تكشف أسرار المكونات الداخلية وسهولة إصلاح هاتف iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

نشر فريق منصة "آي فيكست" (iFixit) المتخصصة في صيانة وتفكيك الأجهزة الإلكترونية تقريراً شاملاً ومقطع فيديو يوثقان تفكيك هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max التابعين لشركة آبل، مقدماً نظرة تفصيلية ودقيقة على المكونات الداخلية للجيل الجديد، وذلك وفقاً لما أورده الكاتب جو روسينول في تقرير نشره موقع MacRumors، 

فيما كشفت النتائج عن سعات البطاريات الرسمية للطرازات التي تعمل بالشريحة المدمجة (eSIM) وتفاصيل نظام فتحة العدسة المتغيرة، فضلاً عن رصد صعوبات تقنية جديدة قد تعقد عمليات الإصلاح والصيانة.

تأكيد رسمي لسعات البطاريات 

أكدت نتائج عملية التفكيك الأرقام الدقيقة لسعات البطاريات الخاصة بطرازات الهواتف التي تعمل بالشريحة الإلكترونية (eSIM) فقط؛ حيث بلغت سعة بطارية هاتف iPhone 18 Pro نحو 4,288 مللي أمبير في الساعة، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0.8% مقارنة ببطارية طراز iPhone 17 Pro التي كانت تبلغ 4,252 مللي أمبير.

وفي المقابل، حصل هاتف iPhone 18 Pro Max على ترقية ملحوظة؛ إذ بلغت سعة بطاريته 5,567 مللي أمبير في الساعة، بزيادة بلغت نسبتها 9.4% مقارنة ببطارية طراز iPhone 17 Pro Max البالغة 5,088 مللي أمبير، في حين كانت سعات الطرازات المزودة بمنفذ الشريحة التقليدية قد ظهرت سابقاً.

قائمة الدول المخصصة لطرازات eSIM فقط 

أوضح التقرير المنشور عبر موقع ماك رومرز أن شركة آبل قصرت طرح الطرازات المعتمدة كلياً على الشريحة المدمجة دون درج الشريحة الفعلي (SIM tray) على أسواق محددة تشمل الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، واليابان، إلى جانب ست دول عربية هي السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت.

وأكدت البيانات أن الهواتف تتوفر بدرج الشريحة التقليدي الفعلي في جميع دول العالم الأخرى خارج هذه الأسواق العشرة.

فحص نظام فتحة العدسة المتغيرة 

استعرضت منصة iFixit تفاصيل المكونات الداخلية المستحدثة في كلا الهاتفين؛ حيث ركز التفكيك على المعاينة الدقيقة لنظام فتحة العدسة المتغيرة الجديد المدمج في الكاميرا، والذي يدعم ضبط فتحة العدسة بصورة ديناميكية. 

كما كشفت اللقطات الداخلية عن تزويد الهاتفين بغرفة بخار (Vapor Chamber) أكبر حجماً لتصريف وتشتيت الحرارة الناتجة عن المعالجة والتشغيل المكثف، ما يسهم في تعزيز التبريد الداخلي واستقرار الأداء.

تغييرات هيكلية في اللوحة الأم

أظهرت النتائج الهندسية لعملية التفكيك أن شريحة الذاكرة من نوع NAND باتت موضوعة داخل اللوحة الأم ثنائية الطبقات (Dual-Layer Logic Board)، وأشار فريق iFixit إلى أن هذا التعديل يجعل عمليات الصيانة والإصلاح المتعلقة بوحدة التخزين والذاكرة أقل سهولة وأكثر تعقيداً على الفنيين مقارنة بالأجيال السابقة.

تشقق الإطار البلاستيكي للشاشة 

رصد فريق iFixit مشكلة غير معتادة أثناء فك الأجهزة؛ إذ تعرض الإطار البلاستيكي المحيط بالشاشة للتشقق أو الانفصال في ثلاثة أجهزة من أصل أربعة أجهزة iPhone 18 Pro خضعت لعملية الفتح، وأكدت المنصة أن هذه المشكلة تعد ظاهرة جديدة لم تواجهها في الطرازات السابقة للهواتف.

 واختتم التقرير بالتأكيد على أن المنصة لا تزال بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات والتحليلات لتحديد ما إذا كان هذا الأمر يمثل عيباً تصنيعياً عاماً أم مجرد حالة طارئة أثناء تفكيك هذه النسخ بعينها.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max وiPhone iPhone 18 ESIM

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