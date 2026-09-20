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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

طرحت شركة آبل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بعد نحو أسبوع من بدء تلقي الطلبات المسبقة، وبينما يستعد بعض المشترين لاستلام هواتفهم الجديدة مع الإكسسوارات الواقية التي طلبوها، يتجه آخرون إلى المتاجر لشراء أجهزتهم مباشرة.

لكن هناك تحذير مهم للمستخدمين لا تتعجل في تركيب واقي الشاشة الذي حصلت عليه، أو شراء واحد جديد، قبل التأكد من أنه متوافق مع الهاتف.

ولا يتعلق الأمر هذه المرة بأبعاد الشاشة، إذ يحتفظ iPhone 18 Pro بالأبعاد نفسها تقريبا التي جاءت بها هواتف الجيل السابق، ما يعني أن واقيات الشاشة المصممة لهواتف iPhone 17 Pro قد تكون مناسبة من حيث المقاس.

المشكلة تتعلق بتغيير كبير أجرته آبل في تصميم منطقة الكاميرات الموجودة أسفل الشاشة، حيث أصبحت فتحة الكاميرا أصغر من السابق، بعدما نقلت الشركة كاميرا Face ID إلى أسفل الشاشة ووضعتها بالقرب من الزاوية اليسرى للهاتف.

وبحسب تقارير وتجارب أولية، يمكن لبعض أنواع واقيات الشاشة أن تؤثر في عمل Face ID بشكل موثوق.

واقي الشاشة

واقيات الشاشة غير اللامعة تثير المشكلة

واجه عدد من المراجعين مشكلات مع Face ID عند استخدام واقيات شاشة غير لامعة، ومن بينهم صانع المحتوى التقني Dave2D، الذي أشار إلى تعطل ميزة التعرف على الوجه أثناء استخدام واقٍ مطفي.

كما حذر حساب @L0vetodream على منصة إكس من استخدام الأفلام الواقية المصقولة أو غير اللامعة، موضحا أنها قد تجعل استجابة Face ID أبطأ، وأشار أيضا إلى أن واقيات الخصوصية يمكن أن تؤثر في عمل الميزة.

وفي السياق نفسه، حدثت آبل إحدى وثائق الدعم الخاصة بها لتشمل هواتف iPhone 18 Pro، موضحة أن واقيات الخصوصية قد تتداخل مع تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه، وتنصح الشركة بإزالة واقي الخصوصية إذا واجه المستخدم مشكلة في عمل المستشعر.

في المقابل، لا يفترض أن تؤثر واقيات الشاشة الشفافة في كاميرا Face ID، كما يتوقع أن تكون واقيات الخصوصية المصممة خصيصا لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max أكثر أمانا، خصوصا إذا خضعت لاختبارات للتأكد من توافقها مع نظام التعرف على الوجه.

كيف يعمل Face ID في iPhone 18 Pro؟


رغم نقل كاميرا Face ID إلى أسفل الشاشة، يبدو أن آبل تمكنت من الحفاظ على أداء النظام دون تغييرات ملحوظة، باستثناء مشكلة بعض واقيات الشاشة.

وقال Dave2D إنه توقع ظهور مشكلات في عمليات المسح ثلاثي الأبعاد، مثل انخفاض مدى التعرف أو دقته، لكنه لم يلاحظ ذلك عمليا، مشيرا إلى أن Face ID في الهاتف الجديد يعمل بمستوى مماثل لما هو موجود في iPhone 17 Pro.

وأظهرت عملية فحص الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة باستخدام مجهر أن آبل تستخدم نمطا متعرجا في المنطقة التي تغطي مستشعر Face ID، وتتبادل وحدات البكسل المتعرجة مع مناطق فاصلة تسمح بمرور الضوء إلى المستشعر الموجود أسفل الشاشة.

ويستخدم المستشعر هذا الضوء لقراءة النقاط غير المرئية التي يتم إسقاطها على وجه المستخدم، ومن ثم التحقق من هويته.

وتحتفظ آبل أيضا بجهاز إسقاط النقاط ومصدر الإضاءة داخل منطقة الكاميرا، بالقرب من الكاميرا الأمامية، وهما المسؤولان عن إسقاط نقاط الأشعة تحت الحمراء على وجه المستخدم.

وبالتالي، فإن واقيات الشاشة غير اللامعة أو واقيات الخصوصية قد لا تؤثر في هذه المكونات، خصوصا إذا كانت مصممة بفتحات مناسبة، لكنها قد تؤثر في كاميرا Face ID نفسها لأنها تضيف طبقة أخرى يجب أن يمر الضوء من خلالها.

هل تحتاج فعلا إلى واقي شاشة؟


قد لا يكون تركيب واقي شاشة ضروريا من الأساس بالنسبة إلى بعض مستخدمي iPhone 18 Pro، خاصة أن الهاتف يستخدم زجاج Ceramic Shield 2 في الواجهة الأمامية.

وتقول آبل إن Ceramic Shield 2 يوفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات مقارنة بالزجاج المستخدم في سلسلة iPhone 16 وما قبلها، كما أشارت مراجعات سابقة للجيل السابق إلى تحسن ملحوظ في مقاومة الخدوش والاحتكاكات الدقيقة.

ومع ذلك، فإن مقاومة الخدوش لا تعني أن الشاشة غير قابلة للكسر، إذ لا يزال الزجاج معرضا للتلف عند سقوط الهاتف.

وفي حال عدم الاشتراك في AppleCare+، تبلغ تكلفة استبدال شاشة iPhone 18 Pro وفق الأسعار المذكورة في التقرير 379 دولارا أو 329 دولارا بحسب الطراز، بينما تنخفض تكلفة الاستبدال إلى 29 دولارا للمشتركين في AppleCare+.

ما الواقي المناسب لـ iPhone 18 Pro؟


بالنسبة إلى المستخدمين الذين يفضلون حماية إضافية للشاشة، ينصح باختيار واقيات مصممة خصيصا لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع التأكد من وجود إشارة واضحة إلى توافقها مع Face ID.

كما يفضل اختيار واقيات مضادة للانعكاس تحافظ على خصائص الشاشة المضادة للانعكاس، بدلا من الأنواع غير اللامعة التي قد تسبب مشكلات في التعرف على الوجه.

وتطرح شركات الإكسسوارات بالفعل منتجات مصممة مع مراعاة نظام Face ID، من بينها واقيات تتضمن حماية خاصة للمستشعر، إلى جانب واقيات خصوصية جديدة تقول الشركات المصنعة إنها مصممة بحيث لا تتداخل مع عمل Face ID.

iPhone 18 Pro واقي الشاشة عطل Face ID آبل

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