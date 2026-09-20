اليوم .. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن حاسة السمع

يستأنف ملتقى التفسير بـ الجامع الأزهر اليوم الأحد 20 سبتمبر لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن حاسة السمع" وذلك بحضور كل من: أ.د محمد سليمان أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد ووكيل كلية القرآن الكريم بطنطا، وأد. أحمد سليم، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وعميد كلية الطب السابق جامعة الأزهر، ويدير الحوار أ. فؤاد حسان، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن حاسة السمع

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.