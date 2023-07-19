لو ناوي تشتري لابتوب.. 5 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء كمبيوتر جديد

إذا كنت ترغب في شراء لابتوب جديد، فقد تتساءل، ما هو أفضل كمبيوتر محمول في السوق؟ وما هي أفضل العلامات التجارية للاختيار منها؟ وما هي أفضل المواصفات التي يجب أن أبحث عنها؟، وللإجابة عن استفساراتك سنوضح لك في هذه المقالة بعض الأمور التي يجب مراعاتها أولا قبل القيام بهذه الخطوة.

5 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء كمبيوتر جديد

وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، توجد العديد من الخيارات من أجهزة الكمبيوتر المحمول في السوق، وإذا لم تركز في الأساسيات، فقد تشعر بالإرهاق وأنك غير قادر على اختيار الجهاز المناسب لك، لذا، فيما يلي سنوضح لك أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء كمبيوتر محمول جديد.

1. الميزانية:

يحدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه لشراء جهاز لابتوب جدبد الكمبيوتر المحمول الذي يمكنك الحصول عليه. لذا، حدد المبلغ الذي يمكنك توفيره ثم ركز على خيارات الكمبيوتر المحمول الموجودة في سوق والتي تناسب السعر الذي قمت بتحدبده يجب أن تعمل هذه الخطوة على شراء أفضل كمبيوتر محمول يناسب ميزانيتك.

فهناك ثلاث نطاقات رئيسية لأسعار الحواسيب المحمولة الجديدة: الحواسيب المحمولة ذات الميزانية المحدودة والحواسيب المحمولة المتوسطة المدى والحواسيب المحمولة المتطورة، وغالبا ما تكون الحواسيب المحمولة المنخفضة التكلفة جيدة بما يكفي لتصفح الإنترنت وإدارة الملفات وتدوين الملاحظات، أما الخيارات المتوسطة المدى فهي توفر التوازن المثالي بين السعر والأداء وهي فعالة لمعظم مهام العمل أو الدراسة.

وأما الحواسيب المحمولة العالية الجودة والمتميزة وذات الأسعار المرتفعة فهي تستهدق عادة المهنيين المحترفين الذين يحتاجون إلى السرعة والقوة، وهي مناسبة للمبرمجين وهواة الألعاب.

2. فيما تريد استخدام الحاسوب:

قبل تحديد اللابتوب الذي تريد شرائه، يجدر بك التفكير أولا في كل المواصفات الضرورية التي تحتاجها لسير عملك، ومن بينها الشاشة ولوحة المفاتيح والمعالج.

وأما إذا كنت دائما في حالة تنقل، فيجب اختيار اللاب توب الذي يمكنه أن يستمر في العمل لساعات طويلة بشحنة واحدة، وإذا كانت مكالمات الفيديو تشكل جزءا أساسيا من عملك، فابحث عن الحواسيب المحمولة المزودة بكاميرا ويب، وفيما يتعلق بالمعالج والذاكرة وسعة التخزين، فهي تتحد لتقديم مستوى معين من الأداء.

3. اختيار المعالج المناسب:

وحدة المعالجة المركزية هي محرك الطاقة لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فهي تقدم إمكانات متفاوتة حسب الطراز، وبعيدا عن طرازات شركة آبل التي تعمل بمعالج M1 التابع للشركة، غالبا ما تعمل أجهزة الكمبيوتر الأخرى بالسوق بواسطة معالجات Intel أو AMD، فإذا لم تكن ترغب في شراء حواسيب ماك باهظة الثمن، يمكنك شراء جهاز يعمل بمعالجات Intel أو AMD بحسب المهام التي تقوم بها.

وكما تعد ذاكرة الوصول العشوائي ضرورية لتعدد المهام دون حدوث تأخير، لذا اختر حاسوب بسعة 8 جيجابايت على الأقل، ولكن إذا كان سعر الطرز التي تحتوي على سعات أكبر مناسب لك، فاختر سعة 16 جيجابايت للأداء السلس أثناء تشغيل التطبيقات.

وبالنسبة إلى أقراص التخزين يمكنك الاختيار ما بين HDD و SSD، ويوفر SSD الشائع في الطرز الأحدث سرعة أعلى أثناء العمل على الملفات والتطبيقات، وبالنسبة إلى حجم قرص التخزين، يبدأ عادة بسعة 256 جيجابايت في الحواسيب المحمولة الحديثة، وهو ما يكفي لمعظم الناس، يمكنك زيادة التخزين باستخدام الخدمات السحابية أو محرك أقراص خارجي.

4. تشغيل الألعاب الثقيلة:

تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على بطاقة رسومات مناسبة بما يكفي لبث الأفلام أو اللعب بألعاب الفيديو المنخفضة الدقة، ولكن بالنسبة للاعبين الذين يحبون لعب ألعاب الفيديو الثقيلة بشكل مستمر ولفترات طويلة، فأولئك بحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول مزود ببطاقة رسومات متوسطة أو عالية المستوى، مع شاشة ذات مواصفات عالية الجودة ومعدل تحديث عالٍ.

5. نظام التشغيل:

تتفوق أجهزة ماك بوك من آبل بالتصميم الأنيق وقوة الأداء، إذ يوفر نظام التشغيل macOS ومعالجات الشركة القوية والفعالة تجربة استخدام ممتازة وأداء رائع، وتتوفر العديد من الخيارات للحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز والتي تناسب الميزانيات المختلفة وتتضمن مواصفات متفاوتة.