قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بسلسلة بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تحديث MagicOS 10
تحديث MagicOS 10
لمياء الياسين

بدأت شركة Honor بنشر تحديث MagicOS 10، المبني على نظام Android 16، لأجهزة Magic 7 Pro عالميًا.

 ويأتي هذا التحديث، الذي يبلغ حجمه 3.27 جيجابايت (الإصدار 10.0.0.121)، بعد ثمانية أشهر من إطلاق جوجل لنظام Android 16، ويتطلب مساحة تخزين فارغة تتراوح بين 4 و5 جيجابايت.

هاتف Honor Magic 7 Pro

هاتف Honor Magic 7 Pro
يُقدّم التحديث مُحرك الأداء Turbo X مع مؤشرات تحسين مرئية. تشمل التحسينات على مستوى النظام عمليات متوازية أثناء التنقل في الشاشة الرئيسية، ورسوم متحركة مُحسّنة لتشغيل التطبيقات، وأداء مُحسّن للكاميرا، وإدخال لوحة مفاتيح أكثر استجابة.

تُطرح ميزة ترجمة المكالمات لأول مرة من خلال إعدادات الذكاء الاصطناعي من Honor. وتتعلم تقنية التقاط الشاشة بالذكاء الاصطناعي سلوك المستخدم لاقتراح الخدمات المناسبة تلقائيًا. ويتيح التحديث مشاركة الملفات مباشرةً مع أجهزة iPhone عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة، ويتطلب ذلك تطبيق Honor Connect الإصدار 1.1.18111 أو أحدث على أجهزة iOS. كما يُسهّل برنامج Honor WorkStation عمليات النقل السلسة بين هاتف Magic 7 Pro وأجهزة Mac أو Windows.

إعادة تصميم واجهة المستخدم

يتميز مركز التحكم بخلفية داكنة مع أيقونات ملونة وتصميمات قابلة للتخصيص. كما تتوسع خيارات تخصيص شاشة القفل لتشمل أنماط ساعة إضافية يمكن الوصول إليها عبر إيماءات الضغط بإصبعين. ويعمل وضع الشفافية على تحسين المؤثرات البصرية للأدوات والمجلدات.

أصبح بإمكانك الآن دمج حالة الشحن وتسجيل الشاشة في تطبيق ماجيك كابسول للمراقبة الفورية والوصول السريع. كما تتيح لك الرسوم المتحركة الطويلة الانتقال بسلاسة بين تطبيقات الساعة والمعرض والملاحظات.

تحسينات إضافية

يأتي دعم ترميز الصوت عالي الدقة بتقنية بلوتوث LHDC 5.0 مصحوبًا بميزة تسهيل الوصول المدمجة في نظام أندرويد. تتضمن ميزة تخفيف دوار الحركة تفعيلًا تلقائيًا أثناء القيادة مع إمكانية تخصيص ألوان النقاط. تتيح تحديثات واجهة الكاميرا عرض قوائم الصور في صفين، وتخصيص شريط الحالة، وتحسين تصفح الفيديو في المعرض.
يمكن لمستخدمي هاتف Magic 7 Pro التحقق من وجود تحديثات من خلال الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج. يُمثل هذا التحديث الشامل إضافةً وظيفيةً كبيرةً تتجاوز ميزات نظام Android 16 القياسية.

مجال الأجهزة الذكاء الاصطناعي الأجهزة القابلة للارتداء شركة Honor نظام Android 16 أجهزة Magic 7 Pro مساحة تخزين فارغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد