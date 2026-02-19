بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بسلسلة بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة Honor بنشر تحديث MagicOS 10، المبني على نظام Android 16، لأجهزة Magic 7 Pro عالميًا.

ويأتي هذا التحديث، الذي يبلغ حجمه 3.27 جيجابايت (الإصدار 10.0.0.121)، بعد ثمانية أشهر من إطلاق جوجل لنظام Android 16، ويتطلب مساحة تخزين فارغة تتراوح بين 4 و5 جيجابايت.

هاتف Honor Magic 7 Pro

يُقدّم التحديث مُحرك الأداء Turbo X مع مؤشرات تحسين مرئية. تشمل التحسينات على مستوى النظام عمليات متوازية أثناء التنقل في الشاشة الرئيسية، ورسوم متحركة مُحسّنة لتشغيل التطبيقات، وأداء مُحسّن للكاميرا، وإدخال لوحة مفاتيح أكثر استجابة.

تُطرح ميزة ترجمة المكالمات لأول مرة من خلال إعدادات الذكاء الاصطناعي من Honor. وتتعلم تقنية التقاط الشاشة بالذكاء الاصطناعي سلوك المستخدم لاقتراح الخدمات المناسبة تلقائيًا. ويتيح التحديث مشاركة الملفات مباشرةً مع أجهزة iPhone عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة، ويتطلب ذلك تطبيق Honor Connect الإصدار 1.1.18111 أو أحدث على أجهزة iOS. كما يُسهّل برنامج Honor WorkStation عمليات النقل السلسة بين هاتف Magic 7 Pro وأجهزة Mac أو Windows.

إعادة تصميم واجهة المستخدم

يتميز مركز التحكم بخلفية داكنة مع أيقونات ملونة وتصميمات قابلة للتخصيص. كما تتوسع خيارات تخصيص شاشة القفل لتشمل أنماط ساعة إضافية يمكن الوصول إليها عبر إيماءات الضغط بإصبعين. ويعمل وضع الشفافية على تحسين المؤثرات البصرية للأدوات والمجلدات.

أصبح بإمكانك الآن دمج حالة الشحن وتسجيل الشاشة في تطبيق ماجيك كابسول للمراقبة الفورية والوصول السريع. كما تتيح لك الرسوم المتحركة الطويلة الانتقال بسلاسة بين تطبيقات الساعة والمعرض والملاحظات.

تحسينات إضافية

يأتي دعم ترميز الصوت عالي الدقة بتقنية بلوتوث LHDC 5.0 مصحوبًا بميزة تسهيل الوصول المدمجة في نظام أندرويد. تتضمن ميزة تخفيف دوار الحركة تفعيلًا تلقائيًا أثناء القيادة مع إمكانية تخصيص ألوان النقاط. تتيح تحديثات واجهة الكاميرا عرض قوائم الصور في صفين، وتخصيص شريط الحالة، وتحسين تصفح الفيديو في المعرض.

يمكن لمستخدمي هاتف Magic 7 Pro التحقق من وجود تحديثات من خلال الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج. يُمثل هذا التحديث الشامل إضافةً وظيفيةً كبيرةً تتجاوز ميزات نظام Android 16 القياسية.