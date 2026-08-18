قائمة مودرن سبورت استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي مودرن سبورت قائمته للموسم الجديد، استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز 2026-2027.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:
محمود الزنفلي - السيد صبحي - مصطفى مخلوف
خط الدفاع:
أحمد المزهود - وليد مصطفى - حمدي مارسيلو - أدهم نبيل (٢٠٠٥)- شرقية - محمد يسري - طارق السيد - عمر أمين (٢٠٠٨)- خالد رضا - محمود الحلواني - علي فوزي - كريم يحيي - مصطفى جمال
خط الوسط:
غنام محمد - أحمد يوسف - محمد صبري - اللمبي - كامل كابوريا - أحمد مصطفى - علي زعزع - سليم سليمان(٢٠٠٥) - هارون محمد(٢٠٠٥)
خط الهجوم: الزاهي عبدالنبي (٢٠٠٥) - مايكل ايفسون - إسماعيل ايودولي - تيتو - محمد مسعد - ايبا - محمود ممدوح - سيف اوفا