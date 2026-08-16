بهدف الوش .. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول ودياً

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مودرن سبورت، المقامة على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، بتقدم أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي " الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمد شحاتة وأحمد فتوح وأدم كايد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و أحمد شريف وعدي الدباغ.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وشهدت الدقيقة السابعة فرصة للزمالك من اختراق لعدي الدباغ لمنقطة جزاء مودرن سبورت ولكن الدفاع تدخل وأنقذ الموقف.



وفي الدقيقة الثانية عشرة تصدى محمد عواد لتسديدة قوية من محمد مسعد لاعب مودرن سبورت وحولها لركلة ركنية، وتوالت محاولات الفريقين الهجومية للتسجيل، وفي الدقيقة الثانية والعشرين، طالب أحمد شريف بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة جزاء مودرن سبورت لكن الحكم واصل اللعب.



وكاد أحمد شريف أن يحرز هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 32 من رأسية بعدما تلقى عرضية متقنة من ركنية آدم كايد، ولكن الدفاع أنقذ الموقف.



وفي الدقيقة 36 دفع الجهاز الفني للزمالك بحسام أشرف بدلًا من أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ونجح محمود حمدي "الونش" في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 39 من متابعة لرأسية عدي الدباغ التي أنقذها الحارس لتعود لمدافع الزمالك الذي يسكنها في المرمى.



وسعى أبناء ميت عقبة لتعزيز التقدم في حين حاول مودرن سبورت تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

غياب شيكو بانزا وعبدالله السعيد ومحمد إبراهيم عن ودية مودرن سبورت

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن غياب الثلاثي شيكو بانزا وعبدالله السعيد ومحمد إبراهيم عن مباراة الزمالك الودية أمام مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «غياب شيكو بانزا وعبدالله السعيد ومحمد إبراهيم عن ودية مودرن سبورت وخضوعهم لتدريبات تأهيلية منفردة».