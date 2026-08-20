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حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء.. الإفتاء توضح وقتها وفضلها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء.. الإفتاء توضح وقتها وفضلها

صلاة ركعتا الوضوء
صلاة ركعتا الوضوء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء، مؤكدة أن صلاة ركعتين عقب الوضوء من السنن المستحبة التي يُندب للمسلم المحافظة عليها، لما ورد في السنة النبوية من أحاديث تحث على أدائها وتبين فضلها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن سنة الوضوء تُؤدى بصلاة ركعتين أو أكثر عقب الفراغ من الوضوء، مستندة إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال رضي الله عنه: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام»، فذكر بلال أنه ما تطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتب له أن يصلي، وهو الحديث المتفق عليه.

كما استشهدت الدار بما رواه عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه»، موضحة أن هذه الأحاديث تدل على فضل صلاة ركعتي الوضوء واستحبابهما.

وأكدت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء نصوا على استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، باعتبارهما من نوافل الصلاة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، مشيرة إلى أن الإكثار من النوافل من أسباب نيل محبة الله والقرب منه.

أفضل وقت لصلاة سنة الوضوء

وبينت دار الإفتاء أن الأفضل أداء ركعتي سنة الوضوء عقب الانتهاء من الوضوء مباشرة، بحيث لا يطول الفاصل بين الطهارة والصلاة، لأن هذه الصلاة منسوبة إلى الوضوء، ولأن المبادرة إليها تحقق المقصود من السنة بصورة أوضح.

وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي تبقى فيها سنة الوضوء، فهناك من يرى أنها تفوت بالإعراض عنها، ومن يرى أنها تفوت بطول الفصل عرفًا، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تفوت إلا بحدوث ما ينقض الوضوء.

وأضافت أن الأولى للمسلم أن يبادر بصلاة الركعتين بعد وضوئه مباشرة خروجًا من الخلاف، وحرصًا على تحصيل فضل سنة الوضوء، دون أن يعني ذلك بالضرورة اتفاق الفقهاء على أن الصلاة لا تصح بعد وجود فاصل.

فضل الإكثار من النوافل

وأكدت دار الإفتاء أن النوافل عمومًا لها فضل عظيم في الشريعة الإسلامية، مستشهدة بالحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»، مشيرة إلى أن الصلاة من أفضل العبادات، ولذلك تعد نوافل الصلاة من أفضل القربات والطاعات.

وخلصت دار الإفتاء إلى أن صلاة ركعتين عقب الوضوء سنة مستحبة، ويُستحب للمسلم أن ينوي بهما سنة الوضوء، وأن يؤديهما عقب وضوئه مباشرة قدر الإمكان، للاستفادة من فضل هذه السنة والخروج من الخلاف الفقهي بشأن وقت أدائها.

حكم صلاة ركعتين الوضوء دار الإفتاء أفضل وقت لصلاة سنة الوضوء

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