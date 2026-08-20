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ماذا سيدرس طلاب سنة 2 بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|تفاصيل رسمية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماذا سيدرس طلاب سنة 2 بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|تفاصيل رسمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواد البكالوريا الأساسية الإجبارية المقررة على طلاب 2 بكالوريا بجميع المسارات في العام الدراسي 2027  ، تشمل مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب ، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ )

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب SIRIN 차 TRCPAOD بللی والسعمدلون AND ESUGATION سؤال ما مواد الصف الثاني الثانوي بكالوريا الأساسية الإجبارية لجميع المسارات؟ جواب تشمل مواد دراسية أساسية اجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، تشمل (اللغة) العربية اللغة الأجنبية الأولى (التاريخ 9b MAC ONP‎'‎

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد البكالوريا الأساسية التخصصية لطلاب 2 بكالوريا ، هي مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة ، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وذلك على النحو التالي :

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب 차 USININ ملاق AND EOUBATION سؤال ما المواد الدراسية الأساسية التخصصية للصف الثاني؟ جواب هي مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وذلك على النحو التالي: -مسار- الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب إحدى المادتين (الفيزياء أو (الرياضيات. مسار الهندسة وعلوم :الحاسب يدرس الطالب إحدى المادتين الكيمياء أو البرمجة والذكاء .الاصطناعي. -مسار- :الأعمال يدرس الطالب إحدى المادتين (المحاسبة) أو إدارة .الأعمال. -مسار الآداب :والفنون: يدرس الطالب إحدى المادتين (علم) النفس أو اللغة الأجنبية (الثانية م 95 TRc P‎'‎

-مسار الطب وعلوم الحياة : يدرس الطالب الفيزياء أو الرياضيات
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : يدرس الطالب الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي
-مسار الأعمال : يدرس الطالب المحاسبة أو إدارة الأعمال
-مسار الاداب والفنون : يدرس الطالب علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية


* مادة الثقافة المالية هي مادة غير مضافة للمجموع


* مادة التربية الرياضية مطبقة بجميع المسارات ويمتحن فيها الطالب عمليا فقط ولا تضاف للمجموع

مجموع البكالوريا من كام ؟

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مجموع البكالوريا المصرية

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب سؤال كم يبلغ المجموع النهائي للطالب؟ 화는사품를 차 USININ 0E TROMAE AND CEOBCENTON جواب يكون المجموع النهائي للطالب يجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها ٧ 96 mc CE ONF‎'‎

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموع البكالوريا المصرية يكون بجمع الدرجات الحاصل عليها طالب البكالوريا بجميع المواد من (600) درجة

 ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها

كيف تحتسب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا؟

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب 家洲路 THI USININ AND MEUEANTON سؤال كيف تحتسب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا؟ جواب تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسبّ للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات ،محاولاته وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كُل المحاولات ٧ 9b MAC CE H m+ 8‎'‎
 

تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته، وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم البكالوريا الأساسية

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