ماذا سيدرس طلاب سنة 2 بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|تفاصيل رسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواد البكالوريا الأساسية الإجبارية المقررة على طلاب 2 بكالوريا بجميع المسارات في العام الدراسي 2027 ، تشمل مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب ، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ )

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد البكالوريا الأساسية التخصصية لطلاب 2 بكالوريا ، هي مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة ، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وذلك على النحو التالي :

-مسار الطب وعلوم الحياة : يدرس الطالب الفيزياء أو الرياضيات

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : يدرس الطالب الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي

-مسار الأعمال : يدرس الطالب المحاسبة أو إدارة الأعمال

-مسار الاداب والفنون : يدرس الطالب علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية



* مادة الثقافة المالية هي مادة غير مضافة للمجموع



* مادة التربية الرياضية مطبقة بجميع المسارات ويمتحن فيها الطالب عمليا فقط ولا تضاف للمجموع

مجموع البكالوريا من كام ؟

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مجموع البكالوريا المصرية

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموع البكالوريا المصرية يكون بجمع الدرجات الحاصل عليها طالب البكالوريا بجميع المواد من (600) درجة

ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها

كيف تحتسب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا؟





تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته، وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات