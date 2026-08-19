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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من يحق له القيد بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا؟ .. التعليم تجيب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

من يحق له القيد بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا المصرية ؟ .. سؤال حسمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار ردها على استفسارات الطلاب والأهالي 

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية "IGCSE" - الدبلومة الأمريكية  American Diploma - البكالوريا الدولية IB - شهادة النيل الدولية "NIS") واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية، ويشترط حصولهم على نسبة 50 % على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات (الشهادات الدولية)، إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70 % بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

مواد مسارات البكالوريا المصرية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تشمل ، مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل أيضا مواد مسارات البكالوريا المصرية ، مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تضم كذلك مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في البكالوريا المصرية ، نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص قرار وزير التربية والتعليم ، على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .
2-  مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

الأول الثانوي البكالوريا البكالوريا المصرية وزارة التربية والتعليم

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