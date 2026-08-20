قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عامين .. جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارة الطفلة هند رجب
حلال أم بدعة.. هل يجوز التهادي بـ حلوى المولد النبوي بين الناس؟
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة فلوريس الإندونيسية مجددًا
قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.. ثواب عظيم وفضل المداومة عليها عقب الفرائض
أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة
متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط
مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
المرافق والتصالح في مخالفات البناء.. متى تحصل العقارات المخالفة على الكهرباء والمياه؟
دعاء المولد النبوي الشريف.. احرص عليه في هذه الأيام المباركة
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عامين .. جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارة الطفلة هند رجب

الاحتلال
الاحتلال
القسم الخارجي

أقرّ الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، بأن قواته أطلقت النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، وأفرادًا من عائلتها في قطاع غزة في يناير 2024، في تطور يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال الحرب على القطاع. وأعلن الجيش فتح تحقيق جنائي في ملابسات الواقعة، بعد أن كانت روايته السابقة تنفي وجود قوات إسرائيلية في موقع الحادث أو ضمن مدى إطلاق النار.

وتعود القضية إلى 29 يناير 2024، عندما كانت هند داخل سيارة مع عدد من أفراد عائلتها في مدينة غزة، وتعرضت المركبة لإطلاق نار. 

وتمكنت الطفلة من التواصل هاتفيًا مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وطلبت المساعدة خلال اتصال استمر ساعات، قبل أن ينقطع الاتصال بها. وبعد نحو 12 يومًا، عُثر على جثمانها داخل السيارة التي كانت قد تعرضت لإطلاق نار كثيف، إلى جانب جثامين أفراد من عائلتها.

 كما قُتل اثنان من المسعفين اللذين توجها لمحاولة إنقاذها بعد فقدان الاتصال بها.

ويكتسب الاعتراف الإسرائيلي الجديد أهمية خاصة لأنه يمثل تراجعًا عن نتائج تحقيق إسرائيلي سابق خلص إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكن موجودة بالقرب من السيارة، في حين كشفت مراجعات وتحقيقات لاحقة أن القوات أطلقت النار عليها، كما تعرضت سيارة الإسعاف التي وصلت لإنقاذ هند لإطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الجنائي يأتي في إطار مراجعة لعدد من الوقائع المرتبطة بسلوك قواته في غزة. غير أن منظمات حقوقية وأفرادًا من عائلة هند شككوا في قدرة التحقيقات الداخلية على تحقيق العدالة، وطالبوا بتحقيق مستقل ودولي، خصوصًا في ظل الانتقادات السابقة لآليات التحقيق العسكرية الإسرائيلية.

وبذلك، يعيد الاعتراف الرسمي بقضية هند رجب فتح ملف المسؤولية عن مقتل المدنيين خلال العمليات العسكرية في غزة، ويضع السلطات الإسرائيلية أمام مطالب متجددة بكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، بعد أكثر من عامين على الحادث الذي تحول إلى رمز لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في الحرب.

هند رجب الإحتلال اسرائيل الجنائية الدولية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

ترشيحاتنا

طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

واي فاي لحماية كبار السن.. ابتكار طلابي جديد في جامعة حلوان التكنولوجية

مترو الانفاق

شريان الربط بين الهرم والقاهرة الجديدة.. النقل تواصل أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

عادل الألفي

عادل الألفي يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي 2026

بالصور

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد