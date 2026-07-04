السفير الليبي يهنئ مصر بافتتاح الأوكتاجون : علامة فارقة في مسيرة الدولة الحديثة

تقدم السفير عبد المطلب إدريس ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة وشعب مصر، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون".

وأكد السفير الليبي، أن افتتاح "الأوكتاجون" يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، وتجسيدًا للرؤية الوطنية التي تنتهجها مصر في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها الاستراتيجية، مشيدًا بما تشهده البلاد من نهضة تنموية وإنجازات في مختلف المجالات.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

وأشار إلى أن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر قوة وازدهارًا، مستندة إلى قيادة تمتلك رؤية واضحة، وشعب أثبت عبر التاريخ قدرته على صناعة الإنجازات وبناء المستقبل.

وأوضح أن مصر لم تعد تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها العربي والإقليمي فحسب، بل أصبحت نموذجًا في بناء الدولة الحديثة، وتعزيز المؤسسات، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، بما يعكس مكانتها ودورها المحوري في دعم الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد السفير عبد المطلب إدريس ثابت أن العلاقات الليبية المصرية تمثل نموذجًا للأخوة الصادقة والشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ووحدة مصير يجعل نجاح مصر مصدر فخر لكل عربي، ودافعًا لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين.

واختتم بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويبارك مسيرة تقدمها، لتظل حصنًا للأمة العربية ورمزًا للعزة والقوة والتنمية في المنطقة.