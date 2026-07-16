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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب يدافع عن توخيل بعد الخسارة أمام الأرجنتين: كرة القدم أكثر تعقيدا مما يظن الجميع

توخيل
توخيل
حمزة شعيب

دافع الألماني يورجن كلوب عن مواطنه توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب قراراته الفنية خلال مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأكد كلوب أن الحكم على المدربين بعد انتهاء المباريات أمر شائع، لكنه لا يعكس حقيقة تعقيدات العمل الفني، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تقتصر على الاختيار بين الهجوم أو الدفاع.

وقال كلوب: "الناس دائمًا يتحدثون بعد المباراة وكأن التدريب أمر سهل، وكأن كل ما عليك فعله هو أن تختار بين الهجوم أو الدفاع، لكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة، فكرة القدم أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير".

وتطرق المدرب الألماني إلى الانتقادات التي طالت توخيل بعد تراجع إنجلترا للدفاع عقب التقدم بهدف دون رد، موضحًا أن أي قرار كان سيتعرض للانتقاد مهما كانت نتيجته.

وأضاف: "أرى الانتقادات الموجهة إلى توخيل بسبب محاولته الحفاظ على تقدمه 1-0، لكن لو استمر في الهجوم ثم استقبل هدفًا، لكان الأشخاص أنفسهم سيسألون لماذا لم يسيطر على المباراة ويحافظ على النتيجة".

واختتم كلوب تصريحاته بالتأكيد على صعوبة إدارة مباريات خروج المغلوب، قائلًا: "في الأدوار الإقصائية، أي قرار تتخذه سيجد من ينتقده. لا أقول إن كل قرار يكون مثاليًا، لكن يجب فهم المنطق الذي يقف خلفه، لأن إدارة المباراة في تلك المرحلة ليست أمرًا سهلًا على الإطلاق".

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